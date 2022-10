Splendida notizia per Antonella Clerici, pronta per un nuovo programma. La Rai ha deciso di puntare ancora forte sulla popolare conduttrice televisiva, forte dei suoi milioni di telespettatori che la seguono con costanza e passione. Oltre ad essere un’ottima professionista, lei è in grado di conquistare i cuori di tutti gli italiani grazie alla sua umanità straordinaria. Un feeling davvero strepitoso quello che riesce ad avere con tutti coloro che la guardano da casa. E per questo motivo la tv pubblica vuole ancora sfruttarla a dovere.

Prima di dirvi tutto su Antonella Clerici e il nuovo programma tv, nelle ultime ore è intervenuta su Ballando con le stelle e soprattutto su Lorenzo Biagiarelli: “Conosco bene Lorenzo Biagiarelli e so quanto è puntiglioso, intelligente, gentile, rispettoso, tenace nel suo lavoro. Ha carattere e ieri sera lo ha dimostrato a Ballando con le stelle. Certa che con Anastasia Kuzmina troveranno l’intesa perfetta”. Quindi, un endorsement importante da parte sua, essendo uno dei volti della sua trasmissione È sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici, nuovo programma in arrivo: è The Voice Kids

A dare la bellissima notizia su Antonella Clerici, col nuovo programma in dirittura d’arrivo salvo improbabili cambiamenti da parte dei vertici della Rai, è stato il sito Tvblog. Bisognerà pazientare un po’ di tempo, ma tra non molto la presentatrice sarà protagonista in una veste molto interessante. Confermato al momento The Voice Senior, che dovrebbe avere il suo inizio a partire dl 13 gennaio 2023. Ma un’altra trasmissione in prima serata è in procinto di diventare certezza e riguarda ancora una volta l’ambito della musica, tanto amata da lei.

Secondo Tvblog, il programma che Antonella Clerici presenterà sarà The Voice Kids, dunque la versione canora dedicata ai bambini e adolescenti, essendo under 18. La trasmissione andrebbe in onda di sabato sera su Rai1 e prevedrebbe due appuntamenti: il 4 marzo e l’11 marzo 2023. Poi la settimana successiva inizierebbe invece Il cantante mascherato di Milly Carlucci. Non resta che attendere annunci ufficiali da parte dell’emittente pubblica italiana, ma la notizia arriva da fonti attendibili e quindi dovrebbe essere confermata.

Parlando di The Voice Senior, Antonella Clerici è alla conduzione dello stesso dal 2020, medesimo anno dell’avvio di È sempre mezzogiorno. Ma inevitabilmente una delle esperienze più durature e significative della sua vita è rappresentata da La prova del cuoco, condotta dal 2000 al 2008 e poi dal 2010 al 2018.