“Se ne va, si è capito”. Antonella Clerici, decisione estrema: compagno e figlia sanno già tutto

Antonella Clerici si prepara a una nuova stagione in tv: terrà compagnia al suo pubblico sia con È sempre mezzogiorno, che con The Voice Senior. La Rai da qualche settimana ha deciso di mandare in onda le repliche dello show che ha avuto un grande successo nella seconda edizione. Una scelta molto apprezzata da parte del pubblico, soprattutto i più affezionati ad Antonella Clerici che seguono sempre la conduttrice nei suoi appuntamenti televisivi.

Nel frattempo il futuro di Antonella Clerici potrebbe essere lontano dall’Italia, precisamente in Normandia. Almeno è quanto scrive il settimanale Diva e Donna, secondo il quale la conduttrice di Rai1 potrebbe traslocare nei prossimi anni. Stando ad alcuni amici della presentatrice consultati dalla rivista, la padrona di casa di È sempre mezzogiorno starebbe progettando di andare a vivere altrove.





Antonella Clerici futuro lontano dall’Italia

La Normandia è una regione che si trova nel Nord della Francia: spesso Antonella Clerici si reca in quella zona insieme alla sua famiglia e anche per l’estate 2022 la 58enne non ha fatto a meno di questa tappa irrinunciabile e su Instagram ha documentato i vari paesaggi che da sempre le regalano gioia e tranquillità. Insieme a lei il compagno Vittorio Garrone – con il quale il matrimonio sembra sempre più vicino – e la figlia Maelle, 13 anni, avuta dall’ex compagno Eddy Martens.

Insomma Antonella Clerici potrebbe mollare la sua vita in Italia appena la figlia Maelle diventerà più grande: “Antonella Clerici è volata come ogni anno in Normandia assieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. La conduttrice ama tutto di quei luoghi, dal clima fresco ai paesaggi. E gli amici assicurano che appena Maelle sarà grande Antonella vi stabilirà e regolerà i propri impegni di lavoro di conseguenza: solo programmi tv che la appassionano e più circoscritti nel tempo”, si legge su Diva e Donna.

Antonella Clerici in passato ha ammesso di voler proseguire la sua carriera dietro le quinte della televisione. Un modo per dedicare più tempo alla famiglia e agli affetti. Dopo l’incontro con Vittorio Garrone tutto è cambiato, comprese le priorità della conduttrice. Nei prossimi cinque anni non è escluso un altro matrimonio per Antonella Clerici che in passato è stata legata al giocatore di basket Pino Motta, durato dal 1989 al 1991, e quello con il produttore musicale Sergio Cossa, andato avanti dal 2000 al 2005. Niente nozze con Eddy Martens, dal quale la Clerici ha avuto la figlia Maelle.

