“Al posto di Amadeus”. Colpo di scena, la Rai ha fatto la sua scelta: “Passa all’amata collega”

Colpo di scena su Amadeus, infatti la Rai ha preso una decisione che in pochi si aspettavano. E di mezzo c’è pure una sua collega famosa, che gli ha soffiato qualcosa che apparteneva ormai a lui da diversi anni. Ma il cambiamento è avvenuto ormai in maniera ufficiale e non ci saranno altre variazioni. Una novità assoluta per il panorama televisivo italiano, col pubblico che dovrà abituarsi a qualcosa di nuovo. Ma la tv pubblica è convinta che ci sarà ugualmente il giusto appeal.

Dunque, la scelta su Amadeus operata dalla Rai sicuramente creerà qualche malumore. Ma ci saranno altre persone che invece saranno felici di questo cambio di guardia.





Amadeus, la Rai affida la Lotteria Italia ad Antonella Clerici

Un vero e proprio cambio di programma è avvenuto con protagonista involontario Amadeus, che ha saputo dalla Rai qualcosa che forse avrà colto di sorpresa pure lui. Anche se non è da escludere a priori l’ipotesi che si sia trattato di una scelta consensuale. Sta di fatto che vedremo qualcosa di nuovo a partire dal prossimo mese di settembre e sarà una conduttrice a rubare la scena, togliendo ad Amedeo Sebastiani un lavoro di cui si occupava precisamente da quattro anni.

La novità di quest’anno è che il gioco della Lotteria Italia 2022-2023 non avrà l’abbinamento con il programma di Amadeus, I soliti ignoti. La Rai ha preferito abbinarla a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. Si partirà il 19 settembre, anche se resta in piedi la possibilità che il direttore artistico di Sanremo possa presentare la serata speciale in prima serata. Ovviamente la Clerici fornirà senza ombra di dubbio altre informazioni preziose e dettagliate nelle prossime settimane.

Secondo quanto ha potuto apprendere Ultime Notizie Flash, i troppi impegni professionali di Amadeus potrebbero essere alla base di questa variazione con Antonella Clerici che si è presa questo importante incarico. A febbraio 2022 ci sarà il Festival di Sanremo, che gli occuperà molto tempo. Ma c’è anche da dire che I soliti ignoti non va in diretta, mentre quello della conduttrice va rigorosamente in diretta.

