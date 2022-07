Amadeus e Giovanna Civitillo si sono conosciuti nel 2002 quando l’attuale direttore artistico di Sanremo conduceva l’Eredità. Lei era una delle professoresse. ” È stata una fantastica possibilità e lì ho conosciuto Giovanna” ha raccontato il conduttore in un’intervista: “Nella mia vita privata c’era mia figlia, ero single da due-tre anni e vivevo serenamente la mia condizione: avevo 40 anni e non pensavo al grande amore, ero già stato fortunato nel lavoro. Poi è arrivata lei e ho capito immediatamente che era la donna della mia vita: ho provato emozioni che non avevo mai provato. E non ci sbagliavamo: ci siamo fidanzati nel 2003 e siamo stati sempre felici”.

“L’ho fatto penare” è la versione di Giovanna Civitillo che all’inizio molto era cauta davanti al serrato corteggiamento di Amadeus. Il conduttore le scrisse anche un biglietto ed è stato l’inizio di tutto. “Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”. Un sì a cui ne sono seguiti altri e altri ancora, fino all’ufficialità di una storia che portò il conduttore a separarsi dalla prima moglie e iniziare la relazione con Giovanna da cui ha avuto un figlio, José Alberto, nato nel 2009.





Amadeus anniversario di matrimonio con Giovanna Civitillo

E il 12 luglio del 2009 Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati. A distanza di 13 anni dal fatidico sì i due sono innamoratissimi e lo hanno mostrato a tutti sui social: hanno postato una foto del giorno del matrimonio: lui che guarda lei e lei che gli sorride emozionata nel giorno più bello della loro vita. La didascalia è semplice, ma tenerissima: “12 luglio di 13 anni fa ❤️ #amaegio”. Amadeus e Giovanna Civitillo sono l’immagine della felicità nel giorno delle nozze.

La foto è stata postata su Instagram e ha raccolto migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei protagonisti del mondo dello spettacolo e dei colleghi della coppia. Da Alberto Matano a Simona Ventura, gli auguri per il binomio Ama&Gio arrivano numerosi sotto la didascalia che ricorda quel momento. Spesso Amadeus e Giovanna Civitillo amano postare momenti di vita privata e li condividono con i follower. Questo è sicuramente uno dei più belli e significativi.

Nel frattempo Amadeus continua a lavorare per Sanremo 2023. Al Tg1 ha annunciato che Gianni Morandi sarà il co-conduttore della prossima edizione. “Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante. Per me è una grande gioia, lui è amato da tutti ed è la storia della musica e della televisione. Ma è anche il presente perché è amato da intere generazioni. I ragazzi lo amano così come lo facevano i nostri genitori. Quindi, è sempre attualissimo”.