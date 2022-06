“Eccoci, io e Maelle”. Antonella Clerici e la figlia, 13 anni e una montagna di ricci: come è diventata

Antonella Clerici, dopo È sempre mezzogiorno è tempo di dedicarsi alla famiglia e alla figlia Maelle e in queste ore ha pubblicato qualcosa che definire meraviglioso è davvero il minimo. La trasmissione Rai ha dato il suo arrivederci alla prossima stagione televisiva nella giornata del 3 giugno e non sono ovviamente mancate le forti emozioni per la conduttrice. Oltre a lei, hanno salutato in vista dell’arrivo dell’estate anche i colleghi Alberto Matano, Serena Bortone ed Eleonora Daniele.

Antonella Clerici con la figlia Maelle ed è subito gioia infinita per i suoi ammiratori. Intanto, diversi giorni fa nel corso di una delle ultime puntate del programma, lei si è sfogata in diretta: “Un mondo dove in nome della salvezza del pianeta viene imbrattata la Gioconda e ne abbiamo parlato anche ieri”. Si riferisce al gesto di un ragazzo che nei giorni scorsi si è avvicinato al dipinto con una sedie a rotelle e ha lanciato una torta all’opera di Leonardo da Vinci. L’opera è stata imbrattata ma, fortunatamente, non ha subito danni.





Antonella Clerici con la figlia Maelle in vacanza

Antonella Clerici non si è mostrata soltanto con la figlia Maelle, ma anche con l’adorato cane Simba. Dopo aver dato l’addio momentaneo ai telespettatori, la presentatrice Rai ha deciso di accelerare subito i tempi e puntare tutto sul relax assoluto. In questi ultimi anni non è stato facile per nessuno godersi pienamente la vita, a causa delle restrizioni per contrastare la diffusione del coronavirus. Ma adesso che il peggio è passato ha voluto immediatamente concedersi momenti indimenticabili.

Nelle scorse ore Antonella Clerici si è mostrata già beatamente in vacanza in compagnia della figlia Maelle e dell’amico a quattro zampe. Si sono recati a mare, precisamente a Portofino, e qui dovrebbe arrivare a breve anche il compagno della donna Vittorio Garrone. Le immagini hanno ovviamente fatto il giro della rete e la conduttrice ha commentato: “Ed eccomi al mare…con Simba. #family #vacanze #relax pic by Maelle”. E in un’altra storia social: “Il mare finalmente” e ha mostrato l’acqua marina.

E gli utenti hanno scritto sotto il post di Antonella Clerici: “Sei già in vacanza, wow”, “Buone vacanze Antonella, ci mancherai ma è giusto che ti riposi”, “Che belli che siete, torna presto in tv perché ci manchi già tantissimo, “Grazie per questo meraviglioso anno”, “Ci hai donato tanta serenità cara, grazie mille”, “Grazie per tutti questi mesi di compagnia, ci vediamo a settembre”.

