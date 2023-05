Amici 22, Angelina Mango e i commenti dopo la Finale. Si posiziona al secondo posto nella classifica definitiva del talent show di Maria De Filippi, lasciando dietro di sè Isobel e Wax. La figlia d’arte ha riscosso un vero e proprio successo, meritando i complimenti dei compagni di scuola e dei prof. E non possono mancare all’appello anche i fan della trasmissione che riversano sui social tutti i commenti sul risultato, sicuramente importante, ma non quello sperato dai più.

I commenti dei fan su Angelina Mango dopo la Finale. La serata conclusiva del talent show ha il nome del vincitore ufficiale: Mattia Zenzola arriva sul podio e stringendo forte a sè la coppa. Ma come spesso accade in ogni competizione, anche questa volta il pubblico si è diviso a metà. Per molti il primo posto doveva essere destinato proprio ad Angelina: “Tranquilla Angelina, il secondo posto è il migliore“, ha sottolineato un utente su Twitter.

Leggi anche: “Ti voglio con me”. Amici 22, Mattia Zenzola: offerta choc dopo l’annuncio della vittoria





Riferimenti espliciti degli utenti anche a due dive dell’attuale panorama artistico e musicale, Elodie e Annalisa: “Angelina che raggiunge Annalisa ed Elodie nel gruppo delle più robbate”, sottolinea ironicamente qualcuno. Ed effettivamente il riferimento non è casuale. I fan più affezionati del programma ricorderanno senza dubbio che Annalisa ha occupato il secondo posto nel corso di Amici 11 quando a vincere è stato Virginio Simonelli. Stessa sorte per Elodie nel corso di Amici 15 quando a stringere la coppa fu Sergio Sylvestre, in arte Big Boy.

E sempre a proposito di Angelina, prima della finale, a esprimersi sulla brillante carriera della cantante è stato anche il prof Rudy Zerbi che ha sottolineato: “Angelina l’ho ammirata e ascoltata tutto l’anno. Ci sono cantanti e ci sono artisti, i cantanti sono tanti e gli artisti sono pochi”. Per coach dunque nessun dubbio sulla capacità dell’artista di volare sempre più in alto, ma a una condizione precisa. “Angelina è già un’artista, lei vive di musica. Lei è musica, mi piace tutto quello che fa, mi piacciono anche molto i suoi inediti. Per la prima volta forse dopo un anno ho occasione di dire che Angelina mi è sempre piaciuta tanto, mi piace tanto e se vincesse Amici sarebbe una bellissima cosa non solo per lei ma per la musica”.

tranquilla angelina, il secondo posto è sempre il migliore pic.twitter.com/rt8W6EJnTc — ᴍɢ (@voltoincognito) May 14, 2023

Angelina che raggiunge Annalisa ed Elodie nel gruppo delle più robbate #Amici22 pic.twitter.com/pHOP5YIKUw — Giulia²⁵‎ ⧗ (@Giuliaesaurita) May 14, 2023

“Di Angelina mi piace il suo modo di stare sul palco, lei questo lo fa molto bene. Si vede che ci studia e ci lavora. Lei non è mai casuale: è spontanea ma non disordinata, interpreta ma non è mai finta”. Poi il prof non ha dimenticato di lanciare la sua previsione: “Cosa non mi piace? Faccio fatica perché la strada che ha preso mi convince. Posso solo dirle di stare attenta a essere sempre coerente con il suo percorso. Deve stare attenta alle sollecitazioni che arriveranno quando uscirà dalla scuola”.