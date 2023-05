Angelina Mango è data per favorita ad Amici 22. Sin dall’inizio della fase serale. E come previsto la cantante e figlia d’arte è tra i quattro talenti (oltre a lei Wax, Isobel e Mattia Zenzola) che si sfideranno nell’ultima puntata di questa seguitissima edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 14 maggio 2023. In prima serata, in diretta e su Canale 5. Sarà il pubblico a decidere a chi andrà il titolo di vincitore. Solo e soltanto i telespettatori giudici supremi della finalissima, ovviamente attraverso il televoto.

Sarà proprio Angelina Mango a ricevere la coppa dalle mani del vincitore uscente, Luigi Strangis? I pronostici dicono di sì, mentre nella categoria ballo Mattia Zenzola prende punti su Isobel si dice in rete. Ma andiamo oltre la finale di Amici 22, perché la figlia di Laura Valente, la ex lead-voice dei Maria Bazar e il compianto Pino Mango ha raggiunto già un altro traguardo.

Angelina Mango e l’altro figlio vip, la notizia bomba

E non è sola. Con lei un altro figlio vip, sempre cantante e sempre ex allievo di Amici. Insieme a LDA, che è il terzogenito di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, il nome di Angelina Mango è nella line-up di Radio Zeta Future Hits Live. Dopo essersi aggiudicata il primo passaggio in radio, su Rtl.102.5, del nuovo inedito Ci pensiamo domani, è attesa sul palco al Foro Italico.

Sarà infatti ospite al primo grande evento dedicato alla Generazione zeta, che fa da preludio alla stagione estiva insieme ad artisti del calibro di Emma Marrone, Blanco, Achille Lauro, Sangiovanni, Madame, Rocco Hunt, Rosa Chemical e tanti altri. Insomma, già un bel traguardo per lla favorita nei sondaggi web sul titolo di vincitore finale di Amici 22.

L’evento che vede tra i protagonisti anche la bravissima Angelina Mango e verrà trasmesso in radiovisione su Radio Zeta e RTL 102.5 (oltre che sulla piattaforma RTL 102.5 Play) e andrà in diretta tv su Sky Uno e in chiaro su Tv8. L’appuntamento è fissato a sabato 10 giugno 2023 a Roma (Centrale del Foro Italico).