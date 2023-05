Angelina Mango, Wax, Isobel e Mattia Zenzola sono i finalisti di Amici 22. Domenica 14 maggio 2023 sapremo chi tra i due ballerini e i due cantanti si aggiudicherà la vittoria di questa edizione seguitissima del talent di Maria De Filippi. Ricordiamo che a uscire dalla gara a un passo dalla fine sono stati la ballerina Maddalena Svevi, allieva di Emanuel Lo e il cantante Aaron. In attesa di sapere il nome del vincitore, il pubblico è molto curioso di scoprire come si evolveranno le storie d’amore nate nella scuola.

Forse mai come quest’anno ne sono sbocciate tante in casetta nel corso di questi mesi. Per esempio quella fra Maddalena Svevi e Mattia Zenzola, che però si è già conclusa, nonostante la mamma del ballerino abbia rivelato che il figlio è ancora innamorato di lei. Nata ancora ad Amici 22 e procede a gonfie vele quella fra Isobel e Cricca, così come le relazioni fra Piccolo G e Federica Andreani e Megan Ria e Gianmarco Petrelli. Questi ultimi, tra l’altro, sono già andati a convivere.

Leggi anche: “Hanno visto il tronista”. Maddalena di Amici 22, la scoperta pazzesca dopo l’eliminazione





Angelina Mango e Wax, “cosa succede dietro le quinte di Amici 22”

E Angelina Mango e Wax? Da tempo si vocifera di un flirt in corso tra i due cantanti di Amici 22. Molti utenti hanno ipotizzato che tra loro potrebbe esserci del tenero e a riprova hanno anche raccolto delle prove basate sulle immagini mostrate nel daytime. Un indizio starebbe in un presunto montaggio tagliato.

Poi è intervenuta Maria De Filippi, che nel corso di una puntata del Serale ha smentito ogni rumor: “Vorrei togliere ogni dubbi. Non c’è amore, c’è solo amicizia. Per loro è importante e anche per me”. Questo perché sembra che Angelina Mango abbia un fidanzato che l’aspetta fuori. Adesso però spunta una nuova indiscrezione sul presunto flirt con Wax.

Sul suo profilo Instagram Amedeo Venza rivela cosa succede tra loro dietro le quinte. Secondo l’esperto di gossip Angelina Mango e Wax starebbero aspettando la fine di Amici 22: “Anche se più volte è stato ribadito che tra i due c’è una bella amicizia e una stima reciproca, fonti attendibili da dietro le quinte del Serale fanno sapere che i due sono inseparabili. Si appartano, si sostengono a vicenda e sono molto affiatati. C’è chi scommette che dopo il programma proveranno a frequentarsi. Cosa che non hanno fatto ancora per non perdere la concentrazione della gara”.