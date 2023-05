Uomini e Donne, il tronista mette gli occhi sull’ex allieva di Amici 22. I due programmi con alla guida del timone Maria De Filippi tendono a incrociarsi, non tanto per dinamiche ma per nomi. Infatti nelle ultime ore la notizia si è diffusa rapidamente tra i fan. Nello specifico si tratta di Luca Daffrè, tronista molto vicino alla sua scelta, che però sembra aver ‘puntato’ un’allieva della scuola più gettonata d’Italia, chiacchierata dal suo primo ingresso fino alla sua eliminazione. E a proposito di Uomini e Donne, si ricorda che la data di fine stagione non è poi così tanto distante. In vista del 12 maggio, i tronisti rimasti in attesa del vero amore, dovranno giungere a una scelta quanto prime, ed è questo il caso di Luca.

Luca Daffrè segue Maddalena Svevi sui social. Ebbene si, sembra che il tronista abbia preso a cuore le vicende che riguardano l’ormai ex allieva di Amici 22. Maddalena, com’è noto, ha dovuto abbandonare il programma a un passo dalla serata conclusiva. Un momento delicato per la ballerina che ha salutato i compagni di classe e il pubblico tra lacrime e parole di ringraziamento e affetto: “Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita”, ha detto Maddalena Svevi davanti al pubblico.

Luca Daffrè segue Maddalena Svevi sui social. Cosa è successo dopo l’eliminazione della ballerina da Amici 22

Ed è così che l’eliminazione di Maddalena sembra aver attirato l’attenzione di molti, Luca Daffrè incluso. Al momento, il tronista sembra restare ancora in sospeso nel dating show di Maria De Filippi che presto chiudere i battenti in vista di una pausa televisiva. Per entrare nel dettaglio della notizia, sembra che Luca stia notevolmente apprezzando il profilo di Maddalena, al punto da mettere i suoi like alle foto. Ma la Svevi ha deciso di ricambiare l’attenzione?

La ballerina non sembra al momento perdersi in fantasticherie e non ha dunque ricambiato like al tronista. E a proposito di ‘scintille’ e affari di cuore, sembra anche che le voci sulla vita sentimentale della ballerina non abbiano alcuna intenzione di mettersi a tacere. Al contrario, pare che dopo la liason con Mattia Zenzola, la ballerina abbia già trovato un nuovo amore in Nicholas Borgogni, talentuoso ballerino di 21 anni che ha fatto parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato.

A lanciare l’indiscrezione, ci avrebbe pensato ancora una volta l’esperta di gossip e di televisione Deianira Marzano. E per restare in tema di pettegolezzi, sempre Deianira Marzano insieme ad Amedeo Venza avrebbero segnalato anche altri flirt all’interno della scuola di Amici 22: “da dietro le quinte di Amici due finalisti pare si piacciano. E non solo loro, si parla anche di due giudici che hanno una bella amicizia”. Ed è subito mistero.