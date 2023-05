Amici 22, cosa è successo dopo l’eliminazione di Maddalena. La ballerina del talent show di Maria De Filippi ha dovuto salutare per sempre la scuola più gettonata d’Italia e lo ha fatto a un vero e proprio passo dalla vittoria: “Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita”, ha commentato l’allieva. Eppure quella di Maddalena è stata forse l’eliminazione più discussa di sempre. Dopo le polemiche e i sospetti sulla scena tagliata, le parole di Emanuel Lo per l’allieva giungono come un faro nella notte. Il prof di ballo ha sempre preso le sue difese, soprattutto nel corso dell’ultima messa in onda del programma, quando è stato al centro del botta e risposta contro Alessandra Celentano.

Cosa ha detto Emanuel Lo dopo l’eliminazione di Maddalena dalla scuola di Amici 22. Un addio forse tra i più chiacchierati di sempre, quello della talentuosa ballerina, più di una volta presa di mira dalla severa ed esigente prof Alessandra Celentano. Nonostante siano stati numerosi gli attacchi contro l’allieva, dalla parte di Maddalena si è sempre schierato Emanuel Lo. E anche dopo l’eliminazione, non poteva mancare il messaggio di incoraggiamento e di stima.

Dapprima le parole della prof di canto, Lorella Cuccarini: “È stata una serata carica di emozioni! Bravi tutti. Maddalena, ti aspetta un futuro ricco di soddisfazioni. Questo è solo l’inizio… Angelina, il meglio deve ancora venire”. E poi le parole di affetto di Emanuel Lo: “In bocca al lupo Madda. Credi nei tuoi sogni e falli diventare realtà”. Il pubblico italiano ha avuto modo di comprendere che i prof hanno semrpe avuto un ruolo fondamentale nella scuola di Maria De Filippi. Figure guida, ma anche di sostegno nei momenti più difficili di cui ogni allievo avrà un buon ricordo.

E sempre a proposito dell’eliminazione di Maddalena, nelle ultime ore a parlare è stata anche la mamma di uno dei finalisti, Mattia Zenzola. L’allievo infatti sembra essersi lasciato andare alle lacrime non appena appresa la notizia dell’uscita di scena della ballerina: “Mio figlio Mattia, in fondo al cuore, è ancora innamorato di Maddalena”, ha affermato la mamma di Mattia nel corso dell’intervista per BlogTivvù. Per la donna, dunque, il cuore del figlio batte ancora di amore per la Svevi.

E ancora: “Lei è la prima ragazza che gli ha fatto provare un profondo sentimento. Sì, ammetto che mi è dispiaciuto vederlo piangere, dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti, ma sono cose che capitano. Si cresce anche così”, ha aggiunto la mamma di Mattia. “Non so se ci potrà essere un ricongiungimento tra loro. Certamente mio figlio farà di tutto affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia”, conclude.