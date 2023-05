Amici 22, polemica dopo l’eliminazione di Maddalena. Più ci si avvicina alla serata conclusiva del talent show di Maria De Filippi e più per gli allievi diventa difficile mandare giù il boccone amaro dellla sconfitta. La ballerina è andata incontro all’eliminazione e tra le lacrime ha salutato quanti hanno reso speciale la sua permanenza nella scuola. “Ti volevo dire che, in finale ci sono quattro posti. Tutto qua. È solo ed esclusivamente per quello…”, sono state le parole di Maria De Filippi che ha provato a rincuorare la ballerina.

Polemica dopo l’eliminazione di Maddalena da Amici 22. Inevitabile per il pubblico dividersi in due fazioni diverse. Ed è accaduto questo dopo l’eliminazione della ballerina dalla scuola di Maria De Filippi: Maddalena ha lasciato la scuola a un passo dalla vittoria, ma nel suo cuore porterà sempre un bel ricordo della vita tra i banchi di scuola: “Sono stati gli otto mesi più belli della mia vita”.

Leggi anche: “Non ti azzardare”. Amici 22, lite per Maddalena: Emanuel in campo in prima persona





Polemica dopo l’eliminazione di Maddalena da Amici 22: “Disgustoso!”

Dopo l’annuncio dell’eliminazione dell’allieva hanno avuto inizio anche le polemiche annesse. In particolar modo a scatenare la bufera sarebbe stato un gesto preciso che i fan hanno commentato anche sui social aprendo un vero e proprio dibattito: “Maddalena si è dimostrata una persona veramente matura, ho cercato di salutarla ma non guardava nessuno proprio perché sapeva che quasi nessuno faceva il tifo per lei… mi sono sentito veramente male per lei e stava quasi sempre a testa in giù quando urlavano per gli altri”.

Ma un altro utente ha fatto notare quanto le urla in studio siano state alquanto “disgustose”. Alcuni utenti hanno dunque ipotizzato che a esultare siano stati i fan di Mattia che invece è riuscito a passare il turno. In ogni caso, sempre a proposito della ballerina eliminata, ci sarebbe stato anche un altro momento nel corso del talent che avrebbe acceso gli animi, questa volta dei due prof.

Stiamo parlando del botta e risposta che si sono scambiati Alessandra Celentano ed Emanuel Lo quando a sfidarsi sono state Maddalena da un lato e Isobel dall’altro. Alessandra Celentano ha definito Maddalena una “gattina” e a questo punto il prof Emanuel Lo è intervenuto: “Tu usi sempre parole dure nei confronti dei ragazzi e questo metodo di insegnamento non ti porterà mai da nessuna parte. Ti serve un terapeuta”.