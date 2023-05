Amici 22, la lite in diretta tv scalda gli animi di tutti. Colpi di scena che continuano a susseguirsi sul palcoscenico del talent show di Maria De Filippi. Non solo esibizioni e sfide davanti alle telecamere del programma, ma anche simpatici siparietti e purtroppo anche botta e risposta che segnano la storia delle edizioni, attuale e passate. Lo scontro in diretta tv è accaduto tra Alessandra Celentano, nota per non mandarle a dire, ed Emanuel Lo. Toni accesi tra i due prof che hanno discusso proprio dopo il primo guanto di sfida.

Lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Il palcoscenico di Amici 22 si accende quando a parlare è la prof di danza, nota per avere un carattere forte e diretto e di non mandarle di certo a dire. Tutto ha avuto inizio quando i due prof si sono scambiati alcune opinioni alla fine del primo guanto di sfida. Ma la situazione sembra essere degenerata nel giro di poco tempo.

Lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: “Hai bisogno di un terapeuta”

Amici 22 si appresta a chiudere un’altra edizione televisiva di successo con i giovani talenti rimasti in gara ovvero Angelina, Mattia, Aaron, Isobel e Wax. Eliminata invece Maddalena. Ma cosa è successo tra i due prof? Lo scontro è avvenuto proprio durante la sfida tra Maddalena e Isobel. Le due allieve si sono sfidate sulle note di “Bizcochito” di Rosalia. Come è accaduto in passato Alessandra Celentano ha preso di mira l’allieva Maddalena.

Alessandra Celentano ha definito Maddalena una “gattina” vantando di contro le doti di danza di Isobel. Parole davanti alle quali Emanuel Lo è intervenuto: “Tu usi sempre parole dure nei confronti dei ragazzi e questo metodo di insegnamento non ti porterà mai da nessuna parte. Ti serve un terapeuta”. E dopo poco è intervenuto anche il collega Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio è intervenuto dando però ragione ad Alessandra Celentano: “Io dopo avere visto questa esibizione, vorrei dare torto alla maestra Celentano ma purtroppo non posso: Isobel è a un altro livello”. E come si sa, Maddalena purtroppo non ha passato il turno decisivo venendo eliminata a un passo dalla serata conclusiva. “È accaduto perché i posti in finale sono 4. Solo per questo” ha spiegato Maria De Filippi all’allieva di ballo che ha lasciato la scuola in lacrime, dando sempre prova di avere talento e determinazione.