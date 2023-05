“Ecco perché lo ha fatto”. Amici 22, Maria De Filippi si presenta vestita così per la semifinale. Il significato (nascosto) dell’abito

Amici 22, la particolare scelta dell’outfit di Maria De Filippi e il suo significato nascosto. Nella serata di ieri, sabato 6 maggio, è andata in onda la semifinale del talent show giunto ormai alle tiratissime ed emozionanti battute finali. Un appuntamento attesissimo e non solo perché il pubblico non vede l’ora di conoscere chi riuscirà a prevalere in questa edizione da record, ma anche per i casi di Covid che hanno tenuto in forse la puntata fino all’ultimo.

Infatti le registrazioni avrebbero dovuto aver luogo giovedì, invece sono slittate alla mattina di sabato con inevitabile esigenza di fare tutto più in fretta per la messa in onda. E già la tensione è altissima. Ad accedere alla finale di domenica 14 maggio sono stati Angelina (grande favorita per la vittoria), Mattia (favorito anche lui), Isobel e Wax. Fuori Aaron e non sono mancate le proteste, ma a colpire l’attenzione dei telespettatori è stato un altro aspetto: il vestito di Maria De Filippi.

Il colore dell’abito di Maria e il significato nascosto

Maria De Filippi si è presentata con un tailleur celeste chiaro, un colore davvero insolito per lei. Certo la semifinale di Amici 22 richiedeva qualcosa di particolare ed effettivamente la scelta di Queen Mary non ha deluso le aspettative. Solitamente la popolare conduttrice predilige tonalità classiche, il bianco, il nero, ogni tanto il rosso o il rosa. Quasi mai l’abbiamo vista in azzurro o celeste. Perché stavolta ha scelto il colore che richiama quello del cielo?

Beh, probabilmente bisognerebbe chiedere alla diretta interessata, ma c’è chi propone un’ipotesi tanto suggestiva quanto credibile. Come anche i muri sanno il Napoli di mister Spalletti lo scorso 4 maggio ha conquistato matematicamente il suo terzo scudetto con 5 giornate di anticipo. Un evento storico che tutti i napoletani attendevano dai tempi del loro idolo Diego Armando Maradona e che ha scatenato festeggiamenti in tutto il mondo. Ebbene Maria De Filippi potrebbe aver fatto un tributo proprio al Napoli scegliendo il classico colore della maglia della squadra del presidente Aurelio De Laurentis.

Anche se non fosse così il collegamento è inevitabile. In ogni caso cosa trasmette il colore celeste? Come tutti i toni del blu il celeste significa pace, relax, libertà, freschezza e pienezza. In questo caso questo colore potrebbe essere stata la scelta di Maria perché è ritenuto l’ideale per controllare o abbassare l’intensità delle emozioni. Emozioni che, effettivamente, sono ad altissimi livelli in serate come quella di Amici appena trascorsa. Anche per una come lei, abituata a gestire da anni show che fanno il pieno di consensi tra critica e pubblico.

