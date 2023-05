Amici 22, il gesto di Wax sotto gli occhi di tutti. Se c’è una cosa che attira sempre l’attenzione del pubblico italiano, è proprio l’amore. Nel corso dell’attuale edizione della scuola più gettonata d’Italia ovvero quella di Maria De Filippi, i giovani talenti stanno dando come sempre il meglio di se stessi per scalare la vetta che potrà condurre solo uno di loro sul podio e abbracciare il trofeo della vittoria. Ma al di là della sana competizione, nel corso della trasmissione c’è un rapporto molto speciale nato tra i due che continua a sollevare dubbi: Wax e Angelina si sono innamorati?

Il gesto di Wax ad Amici 22 in diretta tv. Continua lo scambio di attenzioni e di sostegno tra Wax e Angelina. Tante le occasioni in cui i due si sono visti complici e affiatati, sostegno l’uno per l’altra. E come spesso accade davanti a simili rapporti, pensare che ci possa essere del tenero scatta nella mente di molti fan che continuano a domandarsi se i due stanno realmente insieme oppure se esiste solo uno splendido rapporto di amicizia.

Il gesto di Wax ad Amici 22 in diretta tv: “Non sapevamo di questa dedica”

E queste domande sorgono nonostante una recente smentita da parte di Angelina che in merito al rapporto con Wax ha affermato che a legarli sia solo una reciproca stima e un bene indissolubile. Conferma che arriverebbe anche dalla padrona di casa in persona, Maria De Filippi, che per mettere a tacere le voci sul loro conto avrebbe appunto sottolineato che tra loro si tratta solo e unicamente di amicizia. Ma nel corso dell’ultima messa in onda del talent Wax torna a esporsi nei riguardi della cantante. Lo ha fatto nel corso dell’esibizione sulle note del brano del brano di Samuele Bersani dal titolo En e Xanax, canzone romantica e dal forte significato.

Wax si stava esibendo e si è poi rivolto ad Angelina cantandole a pochi centimetri dal volto. “Tu hai l’anima che vorrei avere”, è stata la dedica di Wax davanti a tutti. “Non sapevamo di questa dedica”, precisa Maria De Filippi, che ha poi aggiunto per evitare ulteriori chiacchiericci: “Altrimenti la gente a casa fantastica per cui devo ribadire una cosa, spiegare che esiste anche l’amicizia. Esiste e questa è una cosa bella” .

E la padrona di casa ha fatto più che bene visto che come forse molti sapranno, Angelina Mango è legata sentimentalmente da anni al chitarrista Antonio Cirigliano. Quindi per una buona fetta di pubblico e di fan, non è certamente il tempo di brindare all’amore. I due giovani talenti continuano ad agire in pura amicizia, consapevoli che i loro gesti fanno sognare i fan ad occhi aperti. Ma come ha detto anche la reginetta degli ascolti, lunga vita alle belle amicizie come questa.