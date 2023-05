Wax è uno dei protagonisti dell’edizione di Amici 22. Matteo Lucido, questo il nome all’anagrafe, fa parte del team di Raimondo Todaro ed Arisa. Il 20nne di origini milanesi è uno dei protagonisti della nuova edizione e sin dall’inizio ha ispirato molta curiosità nel pubblico del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Il cantante è abituato alle critiche dei giornalisti, in particolare da parte di una professionista.

“Il piccolo principe del ghetto, in questa settima puntata del Serale, l’aspirante rapper Wax ha continuato a fare ciò che gli riesce meglio, i capricci. Stavolta coinvolgendo ‘Quelli che ben pensano’ per farne un dissing contro la stampa, rea di non apprezzarlo a sufficienza”, il giudizio sul cantante di Amici 22, che ha preso come voto 4.

Wax di Amici 22: “Ai casting ho litigato con Maria De Filippi”

“Il bad boy ha perso definitivamente il contatto con la realtà. In particolare con questa realtà: il fatto che scriva di un ‘artista’, a maggior ragione se aspirante’, è una benedizione, per l’artista in questione, non certo per il giornalista che passerà due minuti dopo ad altro”, il giudizio della giornalista sulla performace di Wax, che ha risposto liquidando il tutto con una risata.

Quando infatti Wax ha visto il nome della giornalista ha commentato freddamente: “Certo che è lei, tutto chiaro. Posso andare avanti“. Il carattere fumantino del cantante di Amici 22 lo ha subito conosciuto Maria De Filippi, perché proprio in queste ore Wax ha fatto una rivelazione sulla conduttrice del talent show. Nella puntata del daytime gli allievi di Amici 22 hanno fatto un bilancio del loro percorso ed è stato anche il momento per il cantante milanese.

“Entrare ad Amici, per me e la mia famiglia, è significato volermi bene di nuovo, una rinascita. – ha detto Wax – Prima di qua avevo un forte dolore dentro di me. Quello che io sono riuscito a are e che prima non facevo è trarre la verità dalle cose. Anche solo una bugia ti provoca un’insicurezza in più dentro te. La cosa che mi ha insegnato di più è dire sempre la verità, ti fa vivere bene. poi mi sono fatto delle amicizie, è una fortuna. Fuori non ne avevo”.

Durante la chiacchierata Wax ha rivelato di aver litigato con la conduttrice durante i provini: “Io quando ho fatto il provino, in verità, stavo lavorando. Facevo l’imbianchino. Sono venuto da Milano, sono entrato, ho fatto il casting, ho litigato con Maria… Non avevo nessun tipo di certezza. Non ci credevo neanche tanto, ma ho creduto in me stesso”.