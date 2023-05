Amici 22, in attesa di novità intorno alla registrazione della Semifinale, ancora bloccata per i casi Covid scoppiati nella scuola si parla di venerdì, circolano indiscrezioni sempre più forti su chi andrà in finale a giocarsi la vittoria. Intanto oggi, durante il daytime, gli allievi si sono lasciati andare ad una serie di confessioni. A parlare, tra di loro, Aaron, uscito vincente dalla sfida di sabato scorso contro Cricca, il cantante che forse più ha fatto discutere in questa stagione: “Tante cose non sono cambiate, però piano piano sto capendo che il mio ‘guasto’ non è brutto”, ha detto.

Immediate la reazione del pubblico: “Aaron è un ragazzo veramente tanto speciale. Merita il mondo mi spiace che abbia/abbia avuto queste insicurezze perché secondo me è un cuoricino di panna e non se lo merita. Merita di stare sereno e tranquillo perché sta facendo dei grandi passi da gigante. Vorrei anche parlare della ragazza e ringraziarla infinitamente. Forza Aaron”.

Leggi anche: “Dobbiamo dirvelo”. Amici 22, la comunicazione urgente e ufficiale: cosa sta succedendo al talent





Amici 22, chi va in finale? Wax e Mattia tra i favoriti

A parlare poi è stata Maddalena: “La danza è il motivo principale per cui mi sveglio la mattina. Quando parlo delle cose forti che sento mi commuovo”. E anche qui i fan hanno detto la loro: “Io spero non vada in finale la vedo troppo costruita dopo le brutte cose che abbiamo visto…e penso che anche se dovesse arrivarci resterà delusa dal niente che otterrà”.

“Mi è scaduta tantissimo e non solo a me brutta dentro e poi Isobel se la mangia nel ballo e Mattia col latino è bravissimo e non solo in quello tra i tre rimasti è la più scarsa”. Tra tutti gli allievi, tuttavia, quello che ha raccolto più interazione è Wax: “Wax credo sia la persona che è cresciuta di più come persona. Ha iniziato a credere sempre di più in sè stesso, ha iniziato a lasciarsi andare, ha iniziato ad aprirsi”.

E ancora: “Wax è un po’ “fumantino” ma ha un cuore d’oro. Se lui risponde in un certo modo è per tutto quello che ha passato”. Proprio Wax è accreditato di arrivare in finale. Meno probabilità per Aaron e Mattia. Angelina e Isobel sembrano già sicure di avere un posto. Inutile dire che la diffusione delle notizia ha già scatenato le proteste.