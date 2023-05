Amici 22, manca poco al gran finale. Sono rimasti in 6 nella scuola più famosa della tv e mentre in rete escono indiscrezioni su indiscrezioni sulla data dell’ottava puntata del Serale, slittata a quanto pare per alcuni casi di Covid, in casetta va in scena un duro scontro. Tutto è iniziato quando i ragazzi stavano sulle gradinate a guardare in tv alcuni video musicali. È partita una canzone di Cesare Cremonini, che Maddalena Svevi adora.

Ma non gli altri, evidentemente. Soprattutto Wax, che ha pensato bene di cambiare canale per poi andarsene. E quando la ballerina ha preso il telecomando, il cantante ha detto di voler vedere il film su Steve Jobs e cambiato ancora canale. Insomma, la lite è scoppiata per il programma da scegliere in tv. E che lite!

Amici 22, la lite tra Maddalena Svevi e Wax

“Deve rompere il ca…o, non ce la fa. Bambino del ca…o, questo è. Se una persona sta guardando una cosa a lui non frega niente“, la reazione di Maddalena Svevi. “A te non frega niente di nessuno” ha replicato subito Wax prima di essere interrotto: “Noi eravamo interessate. Tu arrivi e mi strappi il telecomando da mano”.

Wax ha quindi invitato la compagna di Amici 22 a bere una tisana e lei: “A me non serve. Se vuoi prenderla tu, per darti una calmatina generale. Tu ti scaldi sempre nella vita”. Ma a quel punto il cantante si è infuriato: “Non toccare argomenti che non c’entrano niente, come ti permetti di dirti che mi scaldo nella vita? Perché devi giudicarmi? Come ti permetti?”.

“Questo non me lo dici a me, non ti permettere. Io so chiedere scusa, tu no perché sei troppo orgogliosa”, le parole del cantante prima di lasciare la stanza e anche in giardino ha continuato a essere molto nervoso e confrontandosi anche con gli altri allievi di Amici 22. Che, da quanto si è capito, gli danno ragione. Peccato che, come gli ha fatto notare Mattia, le sue reazioni lo facciano passare dalla ragione al torto.