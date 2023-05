Amici 22, sono giorni che non si parla d’altro. Sabato scorso Dagospia aveva lanciato un flash su due casi di Covid nella scuola più famosa della tv e dunque un probabile slittamento della semifinale. La produzione non ha commentato la soffiata ma nella ultime ore c’è stato un aggiornamento, seppur non ufficiale: la giornalista Mirella Dosi ha parlato di un aumento di casi.

Il numero di contagiati nel cast di Amici 22 sarebbe di 4 allievi, tra cui Mattia Zenzola e Maddalena Svevi si è detto, e 10 tecnici tra coloro che sarebbero risultati positivi al tampone di controllo. Condizionale d’obbligo perché la produzione del format Mediaset non ha ancora mai confermato queste notizie. Le registrazioni del Serale però avvengono di giovedì ed è ormai certo che il 4 maggio 2023 le riprese sono state cancellate.

Amici 22, la voce sulla semifinale

Ma quando andrà in onda, allora, l’ottava puntata del Serale e dunque la semifinale di Amici 22? Come detto, è notizia di meno di 24 ore fa quella della registrazione annullata ma al momento non esiste ancora una data in cui verrà recuperata. È però spuntata un’indiscrezione interessante.

L’ultima voce riguarda la possibilità che i finalisti di questa edizione del talent vengano scelti in diretta sabato 6 maggio 2023. Sì, in diretta. Così si legge sulla pagina Twitter che ogni settimana riporta le anticipazioni di tutto quello che accade negli studi di Amici 22. Una soluzione, questa, che sarebbe attendibile “al 90%”.

Ripetiamo: dateci qualche ora per la conferma ufficiale.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

