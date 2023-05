Cricca è stata l’ultimo eliminato dalla scuola di Amici 22, spesso preso di mira il cantante ha iniziato il suo nuovo corso lontano dallo studio, ma non tutto sta andando come vorrebbe: la sfortuna si è messa di mezzo e Cricca ha ricevuto una brutta notizia. Il suo percorso all’interno della scuola, come detto, è stato costellato da una serie di problemi e accuse, tra cui quella di essere un raccomandato e protetto di Maria De Filippi: accuse che non hanno trovato un seguito.



Come non hanno trovato seguito quelle di un Cricca in guerra con il resto degli allievi. Lo dimostrano, in ultima analisi, le parole che a lui ha voluto dedicare Aaron, con cui è finito al ballottaggio. “Ho preso questa scuola come una rincorsa per spiccare il volo. È un punto di partenza. Ho delle persone che mi aspettano, a cui voglio bene, a cui devo la vita e devo un pezzettino di cuore a ciascuno di voi. Vi voglio bene perché mi avete supportato e sopportato tantissimo”.

Amici 22, Cricca annulla un evento: è positivo al Covid?



E ancora: “Sono stato un maniaco strampalato. Giovanni (Cricca) è il mio compagno di stanza. Gli voglio tanto bene. L’ho capito nei miei momenti di annullamento, di ansia forte, quando l’ansia mi annulla trovo la risorsa in qualcuno che mi sappia tenere. Io non sono venuto qua per cantare, ma per vivere, per ricominciare a vivere perché sapevo che dentro di me qualcosa non andava. Mi sono detto: “Buttiamoci, impariamo a vivere”.



Parole che, insomma, non ammettono repliche. Come quelle di Cricca costretto ad annullare il suo evento: “Ciao a tutti. A malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene. Quindi è meglio che mi riposi. Così mi riprendo in fretta. Vi ringrazio tutti, so che eravate tanti. Comunque recuperiamo sicuramente l’incontro, anche perché ci devo essere”.



“Con calma, appena mi riprendo, riorganizziamo tutto. Scusate e grazie ancora”. Ovviamente l’ex allievo di Amici 22 non ha menzionato il Covid, il virus che ha colpito pare 14 persone dentro la scuola e che potrebbe spingere la produzione a spostare la Semifinale.