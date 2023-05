Maddalena Svevi è una delle semifinaliste dell’edizione in corso di Amici. A volerla nella scuola di Maria De Filippi i professori Todaro ed Emanuel Lo, scelto dalla ballerina come suo coach. Quasi 18 anni, genovese, inizia a ballare fin da quando è bambina. Frequenta l’accademia Naima Accademy diretta da Matteo Addino ed entra nella compagnia di ballo, l’Experience Academy.

Nel 2016 ha partecipato al programma Pequenos Gigantes ed è stata nel cast dell’ultima edizione del programma Rai Il cantante mascherato. Nella scuola di Amici Maddalena Svevi ha conosciuto Mattia Zenzola, ballerino di latino americano del team di Raimondo Todaro. I due hanno iniziato a frequentarsi, poi hanno interrotto la loro relazione.

Maddalena Svevi, la madre interviene sui social dopo la notizia sul Covid

La ballerina è finita al centro della notizia per l’indiscrezione lanciata nei giorni scorsi da Dagospia. Giuseppe Candela ha dato la notizia della positività al Covid della ballerina e dell’ex fidanzato Mattia Zenzola. La notizia, senza fare nomi, è stata confermata e ovviamente è stata rimandata anche la registrazione della semifinale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

La notizia è stata confermata dall’account Twitter di Amici News: “Registrazione di giovedì annullata – si legge nel tweet – Appena sapremo qualcosa in più vi diremo sulla prossima data”. Nessun nome, però, dei positivi al Covid. A questo proposito è intervenuta proprio Paola Ghiglione, la madre di Maddalena Svevi. “Ieri Maddy mi ha chiamato, non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8”, si legge nello screen condiviso dalla pagina Amici News.

La mamma di Maddalena smentisce la notizia del fatto che molto probabilmente lei era una delle due persone ad aver il covid.#Amici22 pic.twitter.com/oKton8WR9q — AMICI NEWS (@amicii_news) May 1, 2023

Oltre a Maddalena Svevi, ad aver contratto il virus, secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato anche Mattia Zenzola. In queste ore anche Cricca ha detto di non sentirsi molto bene. In un video, l’ultimo eliminato del talent, non ha fatto alcun riferimento al Covid: “Ciao a tutti, a malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene quindi è meglio che mi riposi così mi riprendo in velocità”. Queste le parole del cantante affidate ad un video pubblicato da una sua pagina fan: “Vi ringrazio perché so che eravate in tanti, ma recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma, appena mi riprendo. Così riorganizziamo tutto”.