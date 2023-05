Amici 22, annullata la registrazione della semifinale. Cosa sta succedendo nel talent show di Maria De Filippi? A tenere banco non ci sono soltanto le eliminazioni dei ragazzi quando ormai manca davvero pochissimo al momento in cui sarà decretato il vincitore di questa elettrizzante edizione. Recentemente abbiamo visto le reazioni di pubblico e compagni di fronte all’uscita di scena di Cricca, uno dei protagonisti più amati. Ebbene, proprio quest’ultimo ha fatto un triste annuncio ai suoi fan.

Cricca ha fatto sapere di non sentirsi troppo bene e che per questa ragione ha dovuto annullare un evento al quale avrebbe dovuto partecipare: “Ciao a tutti, a malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene quindi è meglio che mi riposi così mi riprendo in velocità”. Queste le parole del cantante affidate ad un video pubblicato da una sua pagina fan: “Vi ringrazio perché so che eravate in tanti, ma recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma, appena mi riprendo. Così riorganizziamo tutto”. Ma purtroppo lui non è il solo a stare male…

Quattro allievi e dieci tecnici di Amici positivi al Covid

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che alcuni allievi di Amici sono risultati positivi al Covid. Inizialmente i nomi fatti sono stati quelli di Maddalena Svevi e Mattia Zenzola. Ma Amedeo Venza ha smentito, almeno in parte, la notizia: “La mamma di Maddalena, attraverso un direct, smentisce il fatto che la figlia abbia preso il Covid! L’ha sentita in forma e felice del suo percorso”. La situazione, però, è ben peggiore di quello che si pensava in un primo momento.

Sarebbero infatti ben quattro, e non due, gli allievi risultati positivi al Covid. E addirittura dieci sarebbero i tecnici di studio nella stessa condizione. L’incertezza si è ben presto trasformata in una ‘sentenza’: l’account Twitter di Amici News ha infatti pubblicato un aggiornamento. “Registrazione di giovedì annullata – si legge nel tweet – Appena sapremo qualcosa in più vi diremo sulla prossima data”.

Registrazione di giovedì annullata.



Appena sapremo qualcosa in più vi diremo sulla prossima data.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023

Dunque al moomento non è chiaro se la puntata della semifinale potrà andare in onda sabato 6 maggio. Se la situazione non dovesse cambiare ciò sarebbe impossibile, mentre se le registrazioni dovessero riprendere giovedì o venerdì allora ci sarebbe uno spiraglio. Tuttavia dagli account social ufficiali del programma non arriva nessuna informazione. E qualcuno tra i fan si lamenta: “Io davvero non capisco perché ci sia silenzio sui vari social ufficiali di Amici. Basta semplicemente fare un comunicato per far capire la situazione a tutti!”.

