Amici 22, la disperazione dell’allievo dopo l’uscita di scena di Cricca. Siamo nel Serale, la fase conclusiva e tanto attesa del popolare talent show condotto su Canale 5 da Maria De Fillipi. Una girandola di emozioni ha accompagnato i protagonisti di questa edizione – che ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico – e ora si tirano le somme. E già, sono rimasti in sei a contendersi l’ambito premio che, oltre alla gloria, consentirà al vincitore di guadagnare 150mila euro.

Questo, almeno, è l’ammontare del premio conquistato l’anno scorso da Giulia Stabile e che dovrebbe essere riconfermato anche nell’edizione attuale. Dicevamo che sono rimasti in sei: Wax e Mattia Zenzola per la squadra di Raimondo Todaro e Arisa; Maddalena Svevi e Angelina Mango per il team di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e infine Aaron e Isobel Kinnear per il team guidato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. L’ultima eliminazione di Cricca, tuttavia, ha provocato un vero terremoto, con un allievo in particolare che è andato in crisi.

L’eliminazione di Cricca e la disperazione di Aaron

Cricca è stato eliminato proprio poco prima della semifinale di Amici 22. La sua uscita dal programma ha provocato la prevedibile protesta dei suoi fan: “Ok Cricca è andato via, ora potete dormire tranquilli”. Ma soprattutto c’è stato un allievo che è andato davvero in crisi. Stiamo parlando di Aaron, proprio colui che si è scontrato con il cantante poi fatto fuori. Cricca ha lasciato un bellissimo ricordo in tutti gli allievi, in particolare per le sue doti umane. Nel daytime di ieri, lunedì 1 maggio, ha salutato tutti in cassetta.

Momenti di grande commozione, in particolare Aaron è scoppiato a piangere e si è sfogato con Mattia Zenzola: “Matti voglio andare via” ha detto l’allievo che era molto legato a Cricca. Mattia ha quindi rincuorato il compagno di avventura: “È finita, è finita per tutti. Ci rivediamo tutti. Qua dentro stai con me almeno per quanto ci resta. Lo sai, quando cacchio vuoi, basta che non mi fai il solletico io ci sono. Dai, dai, dai, sei stato forte oggi. Ci vediamo tutti a Riccione a giocare a ping pong vero”.

Intanto proprio Cricca appena eliminato aveva dichiarato che non avrebbe smesso di inseguire il suo sogno. Inoltre proprio nelle ultime ore ha scritto un lungo post in cui dice tra l’altro: “È stata una avventura meravigliosa! Ora è finita e sono tornato a casa. Non posso fare altro che ringraziare per quello che mi è successo in questi mesi, è stato un viaggio incredibile”. Poi ha ringraziato lo staff di Amici e in particolare Lorella, Rudy e Arisa: “E infine grazie Maria!! Per tutto quello che solo tu e nessun altro al mondo sai, ti voglio veramente bene” ha concluso Cricca.

