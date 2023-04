Amici 22, il serale di ieri sabato 29 aprile ha deciso un’altra eliminazione. La notizia l’ha data, come sempre, Maria De Filippi quando la puntata volgeva al termine. Al ballottaggio erano finiti Aaron e Cricca, due degli allievi più chiacchierati e discussi: soprattutto il primo, nelle settimane scorse, era stato al centro delle critiche per presunti favoritismi da parte della padrona di casa. Voci mai commentate da Maria De Filippi abituata a confrontarsi con momenti del genere. A soffrire di più era stato proprio il cantante.



Per il quale, tuttavia non è mai mancato il sostegno degli allievi. La settimana scorsa, per esempio, Ramon aveva usato parole dolcissime per lui sottolineando quanto proprio la figura di Cricca fosse stata importante per lui nel corso dei lunghi mesi trascorsi all’interno della scuola. “Cricca – spiegava Ramon – si è sempre comportato da vero amico”.

Leggi anche: Costretta allo stop: infortunio e “riposo forzato” per la protagonista di Amici 22





Amici 22, eliminato Cricca: sconfitto al ballottaggio da Aaron



Finito al ballottaggio anche questa volta (per il terzo serale di fila), stavolta Cricca non ha potuto evitare l’eliminazione. A lasciare la scuola è stato proprio lui. Quando Maria gli ha notificato la notizia il cantante ha però reagito in maniera tale da sollevare l’applauso anche da parte dei suoi critici più accaniti: “Maria grazie davvero di tutto. Va benissimo così, sono contentissimo. Non smetterò di fare quello che faccio. Mi mancherete”.



A replicare a Cricca tutti gli allievi, tra cui Wax che ha detto: “Mi hai reso una persona migliore grazie ai tuoi consigli” e tutti gli altri allievi gli hanno fatto eco ringraziando Cricca. L’eliminazione di Cricca ha sollevato anche i commenti del pubblico conditi dal veleno dei fan del cantante: “Ok Cricca è andato via, ora potete dormire tranquilli”.



“E appresentare il comportamento della massa: gridare al ” ladro ” mentre vi rubano in casa e cominciare a dire che ” vincerà la figlia di Mango” perché per voi la vita è solo questione di cambiare bersaglio contro il quale prendervela. Ma le persone belle restano. Cricca rimanere una di quelle. E curatevala sta rabbia prima o poi!”. E ancora: “Mentre Cricca si è preso insulti da tutti in questi ultimi mesi, oggi con le parole dei compagni abbiamo avuto la conferma della persona che è, e che ci sta una bella differenza con le cazzate che si scrivono sui social”.