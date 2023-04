Amici 22, non arrivano belle notizie in queste ore. Una delle ultime: due allievi della scuola più famosa della tv sarebbero risultati positivi al Covid, scrive Dagospia. Questo significa che se la puntata del Serale in programma per sabato 29 aprile 2023 andrà regolarmente in onda, perché già registrata, la semifinale del 6 maggio sarebbe a rischio. O meglio, a rischio sarebbe la registrazione della penultima puntata del talent, che solitamente si svolge tra mercoledì e giovedì, e che appunto andrebbe in onda il prossimo sabato.

Non sono stati specificati i nomi degli allievi che avrebbero contratto il virus ma in queste ore sarebbero in corso tutti gli accertamenti, si legge ancora su Dagospia. Dai profili social ufficiali di Amici 22, tuttavia, nessuna conferma. Viene però ricordato l’appuntamento con la settima puntata, che come detto andrà in onda regolarmente.

Amici 22, infortunio e stop per la ballerina

A proposito di social e di brutte notizie per il pubblico del talent show di Maria De Filippi, un infortunio ha costretto allo stop una delle protagoniste. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove la ballerina professionista Giulia Pausell ha comunicato ai suoi follower che dovrà fermarsi.

A corredo del post che mostra l’esibizione andata in scena nella scorsa puntata del Serale insieme a Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli ha dato la notizia. “Mi tocca un riposo forzato! Gli infortuni sono il rischio del nostro mestiere e come ci viene insegnato sin da piccoli : ‘the show must go on’ qualsiasi cosa succeda”.

“Ad ogni modo ho lesionato il menisco in grande stile”, ha aggiunto la ballerina di Amici 22. E così, dopo lo stop per la gravidanza (è diventata mamma del piccolo Romeo Maria lo scorso 30 agosto, ndr), la compagna di Marcello Sacchetta deve prendersi un’altra pausa dal palco.