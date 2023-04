“È Cricca”. Amici, la notizia-bomba sul cantante è uscita poco fa: il suo nome circola ovunque

Amici 22, colpo di scena. Il talent show di Maria De Filippi prosegue la sua corsa verso la serata conclusiva, quella in cui verr proclamato il nome del giovane talento che occuperà il primo posto sul podio. Ma prima di un appuntamento imperdibile, il pubblico italiano continua ad assistere a colpi di scena a profusione. Le anticipazioni non possono che alzare l’asticella delle aspettative tra nuove eliminazioni e un ospite d’eccezione che conosce molto bene la scuola più gettonata d’Italia.

La notizia su Cricca ad Amici 22, eliminazione prima della semifinale? Fuori le prime anticipazioni. A competersi il titolo di vincitore del talent e il grande trofeo, simbolo della vittoria indiscussa, ben 7 allievi. Tensione alle stelle dunque tra i giovanissimi talenti del programma di Maria De Filippi e tante altre sorprese, tra sfide e ospiti d’eccezione che proveranno a incoraggiare gli allievi a dare sempre il meglio di se stessi.

Rimasti in gara, al momento, Angelina, Cricca e Maddalena per la squadra Cuccarini/Emanuel Lo, e ancora Aaron e Isobel per la squadra Zerbi/Celentano e in ultimo Wax e Mattia per la squadra Arisa/Todaro. Ma le anticipazioni sul programma questa volta provengono da fonte più che attendibile ovvero dal canale Twitter Amici News. Pronti di scoprire qualcosa in più su quello che accadrà nel corso della puntata che come sempre non fa che prospettare grandi colpi di scena?

Intanto dal profilo Twitter Amici News si apprende che la prima squadra a dare il via alle sfida sarà quella di Zerbi-Celentano contro quella di Cuccarini ed Emanuel Lo. Chi ha vinto? Il post ha rivelato anche questo. A vincere la sfida sarà proprio la squadra Zerbi-Celentano e c’è anche molto altro. Infatti sembra che il cantante Cricca si trovi nuovamente a rischio eliminazione. Ma proseguiamo con le anticipazioni. Infatti la squadra vincitrice si troverà a perdere contro il team Arisa-Todaro. E a essere a rischio questa volta sarà Aaron.

La squadra Arisa-Todaro si troverà a vincere anche contro quella di Cuccarini-Emanuel Lo, facendo andare sotto stress la ballerina Maddalena. Tutto ciò condurrà al ballottaggio tra Cricca, Araron e Maddalena. A salvarsi sarà Maddalena, quindi per i due giovani talenti il verdetto arriverà nel corso della puntata, seppur i rumor diano come sfavorito Cricca. Seguiranno la puntata anche tanti ospiti. Prima tra tutti Emma Marrone che presenterà il nuovo singolo “Mezzo mondo”. E per la terza volta anche Enrico Brignano. Appuntamento imperdibile.