La settima puntata di Amici 22 è in programma sabato 29 aprile. C’è grande attesa da parte del pubblico per scoprire chi saranno i semifinalisti e durante la puntata ci sarà anche un altro eliminato. La puntata è stata registrata lo scorso giovedì quindi sono già uscite le prime anticipazioni. Ospiti della serata saranno Emma Marrone, che presenterà il nuovo singolo, e Enrico Brignano. Stando a quanto riportano SuperGuidaTv e la pagina Twitter Amici News al ballottaggio quindi sono andati in automatico Wax e Maddalena.

Quest’ultima è andata vicino a Cricca e Aaron, salvandosi per prima. Alla fine, nella puntata che andrà in onda sabato 29 aprile 2023, sono finiti al ballottaggio finale Aaron e Cricca. Secondo SuperGuidaTv Maddalena è riuscita a salvarsi. Tuttavia, come dicevamo, il pubblico è convinto che l’eliminato definitivo sia Cricca, ma lo si saprà solo nel corso della puntata su Canale 5. Altra anticipazione riguarda l’infortunio di Isobel.

Amici 22, torna l’incubo Covid: “Due allievi positivi”

Durante la registrazione si sarebbe fatta male ed è dovuta uscire dallo studio. Al momento non si conoscono le condizioni di salute della ballerina di Amici Isobel si è infortunata al braccio ed è stata costretta a interrompere l’esibizione e a uscire, in lacrime, dallo studio per andare da un fisioterapista. Non si sa quindi se si tratti di un problema muscolare o tendineo e soprattutto se c’è il rischio che possa lasciare il programma.

Nel frattempo è comparsa una notizia che sta facendo discutere e anche tanto. Infatti il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela su Twitter ha rilanciato un flash secondo il quale ci sarebbero due casi di Covid ad Amici 22: “Flash! amici 22 col covid: due concorrenti del talent show sono risultati positivi. La puntata di questa sera andrà regolarmente in onda su canale 5 perché registrata giovedì scorso. rischio slittamento per la semifinale prevista sabato 6 maggio”, è quanto scrive Candela.

Da parte del programma non c’è alcuna comunicazione ufficiale sulla eventuale positività al Covid di due allievi di Amici 22. Pertanto si resta in attesa della posizione ufficiale della produzione. La puntata di stasera di conseguenza andrà regolarmente in onda dal momento che è stata registrata, ma c’è attesa per capire quali saranno le mosse della produzione per i prossimi appuntamenti: a rischio slittamento sarebbe invece la semifinale di Amici 22, prevista per sabato 6 maggio.