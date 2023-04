Amici 22, dopo le polemiche dopo il serale (con l’eliminazione di Ramon che non è andata giù a nessuno) ecco che una nuova bufera si abbatte sul talent. Stavolta nell’occhio del ciclone c’è Benedetta, smascherata dal ballerino Simone Nolasco che la accusa di non essersi comportata nel migliore dei modi. Mettendo a confronto l’esibizione di Benedetta e Isobel dice: “Durante le prove ho notato la rigidità nei confronti di Isobel. Alcuni commenti suoi”.



“Dopo un’attenta osservazione, mi è sembrato che Benedetta spesso sbagliasse e facesse modo di non far funzionare le cose che invece a Isobel venivano naturali. Ho notato questa situazione strana tra le due”. Poi ancora: “Purtroppo quando siamo andati a lavorare il tuo atteggiamento verso Isobel era alterato. Credimi sono io il primo dispiaciuto. Questa rigidità nei suoi confronti c’è stata”.

Amici 22, da Simone Nolasco accuse all’allieva Benedetta



“C’erano dei passaggi ed eri tu al servizio loro e con Mattia venivano e con Isobel no. Non è che dico che quello che dico io è legge. Per me però è stato proprio lampante. Quante volte mi guardavi dicendo ‘questa non mi sente’. Tu mi guardi infastidita. Mi dispiace non è vero”. Davanti a queste parole Benedetta è intervenuta cercando di difendersi.



Poi è stata la volta di Maria De Filippi di intervenire: “Penso sia sufficiente. Benedetta, Simone lavora con noi da nove anni. Non è mai arrivato a dire nulla. Questa impressione evidentemente l’ha avuta. Magari non era una tua volontà, ma noi non possiamo che annullare il Guanto”. E il pubblico cosa ne pensa? Ecco uno dei tanti commenti piovuti sulla pagina Instagram.



“Io al posto di Mattia chiederei alla produzione di non ballare più con Benedetta. Non meritava l’occasione di arrivare al serale come “professionista”, non ha avuto l’umanità per comprendere le difficoltà dei compagni ma anzi ne ha approfittato. Mattia non ci perde nulla, anzi. Può fare tranquillamente a meno di lei”.