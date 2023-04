Amici 22, ormai manca poco alla finale di questa edizione ma per uno degli allievi è arrivata una brutta sorpresa: Mattia Zenzola. Questa volta però non c’entrano sfide o professori. La produzione gli ha mostrato un video che l’ha lasciato senza parole. Non se l’aspettava proprio e ci è rimasto male. Grazie alla clip in questione, il ballerino ha scoperto cosa hanno detto alle sue spalle due delle compagne che forse ha avuto più vicino in questi mesi di scuola.

Stiamo parlando della sua ex fidanzata Maddalena Svevi e della sua partner di ballo Benedetta Vari, ‘beccate’ dalle telecamere a sparlare di lui. “Mi sta sul ca… Mi danno fastidio i suoi comportamenti, soprattutto quelli per cui mi sono stufata di lui. Non mi sembra migliorare, mi sembra peggiorato”, il commento di Maddalena. E Benedetta c’è andata ancora più pesante.

Leggi anche: “Ho visto tutto”. Maria De Filippi, attacco frontale dall’ex insegnante: Amici trema





Amici 22, brutta scoperta per Mattia Zenzola

“Ti rendi conto che lui è da due anni qui dentro e davanti le telecamere si limita? Certi comportamenti che ha non li fa nemmeno per la televisione, ma perché è cogl…, che è peggio”, ha detto la ballerina ad Amici 22. E ancora: “Quando dice ‘bro, fra’, ‘parlo alle maglie dorate’ è perché è tamarro così di suo. Sbaglia troppe cose per essere televisivo”.

“Lui va in imbarazzo e fa il tamarro che non ne azzecca una. Poi ha quella flemma…”, ha aggiunto la protagonista di Amici 22 che ritiene la bellezza sia la sua unica qualità. Mattia, come detto, ha visto e sentito tutto. E si è rivolto direttamente a Benedetta: “Ci sono rimasto male per le parole di Benni, perché non me le aspettavo. Sono fortunato perché sono bello e piaccio perché sono bello? Magari piaccio per quello che faccio”.

Benedetta e Maddalena si ritrovano in camera e parlano di Mattia #Amici22 pic.twitter.com/ik53cumxrt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

Il giorno dopo Mattia viene a conoscenza delle parole di Benedetta e Maddalena #Amici22 pic.twitter.com/B0DhlF9qz7 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2023

“Troppe cose brutte hai detto. Non penso di meritarmi tutto questo per come mi comporto con te. Io non ti ho mai insultata, non ti ho mai dato della cogl… della scema. Sentire queste cose mi ha fatto effetto. Vi intrippate perché ci sono persone che mi vogliono bene”, ha detto ancora Mattia. Poi l’allievo di Amici 22 è scoppiato a piangere. L’hanno ferito tanto i commenti di quelle che considerava due amiche nella scuola.