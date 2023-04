“Ho visto tutto”. Maria De Filippi, attacco frontale dall’ex insegnante: Amici trema

Amici 22 sta entrando nella sua fase più calda, e Maria De Filippi incassa le critiche di un ex insegnante o almeno così sembrerebbe. Per il dating non è un momento felice, sommerso dalle critiche dopo l’esclusione di Ramon. Sui social, in particolare, il pubblico si sera scatenato: “Non vi meritate l’eccellenza di Ramon, ma l’AUTOTUNE di Wax e le lacrime di Cricca e Maddalena. Il vero talento oscurato durante l’intero serale, per dare spazio a sfide inutili che non valorizzano il talento”.



E ancora: “Mai una sfida di versatilità, tutti i talenti stanno andando a casa. Caro Ramon, fuori hanno riconosciuto il tuo talento e sei stato premiato con un contratto!! Lasciamo quelle esibizioni di autotune e coreografie “sexy” che non valorizzano il talento a Malgioglio”. Ora una nuova stoccata sembra arrivare da uno il cui parere conta.

Leggi anche: “Non posso stare zitto”. Amici 22, Ramon Agnelli rompe il silenzio dopo l’eliminazione





Steve LaChance, messaggio social criptico: critiche ad Amici 22?



Si tratta di SteveLaChance che margine di un video nel quale ricorda le prove di Giulia Ottonello e Anbeta Toromani, ha scritto: “Bei tempi. Si lavorava così tempo fa. Si lavorava tantissimo per un risultato di tantissimi emozioni. Dovunque e comunque… Viva la danza”. Parole nelle quali molti hanno visto il motivo che l’hanno portato a lasciare la scuola, oltre ad un cambiamento nel dna del programma.



Sempre meno concentrato sul talento: focalizzato sulle discussioni tra i ragazzi piuttosto che sulla loro crescita. Steve LaChance non è stato mai troppo tenero. Lo scorso anno, per esempio, aveva preso di mira la maestra Celentano ed i suoi metodi di insegnamento: “Essere insegnante è una passione che crea danzatori. Formare ballerini dando loro le proprie conoscenze e facendo lavorare i ragazzi in modo sereno e tranquillo non è da tutti ‘purtroppo’”.



“Coreografare con danzatori già formati è facile! La danza è disciplina ma anche amore”.“Poi in un momento così difficile bisognerebbe dare tanta serenità e tranquillità”. Così prima di aggiungere: “E insisto. Certe persone non devono insegnare ai giovani in crescita! Che dispiacere vedendo certe situazioni!!! Comunque e ovunque viva la danza!”. Parole che non lasciavano dubbi sulla sua reale opinione in merito ai metodi educativi di Alessandra Celentano.