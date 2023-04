Amici 22, dopo la clamorosa (e polemica) eliminazione durante il serale di sabato 22 aprile Ramon Agnelli torna a parlare. Ha aspettato un giorno dalla messa in onda della puntata per raccontare il suo pensiero sul lungo percorso nella scuola di Maria De Filippi. “È un momento difficile, triste, però felice di essere arrivato fino a qua, di aver fatto un percorso lungo, bello, emozionante, dove mi sono completamente messo a nudo. Ho lottato per il Ramon che sono veramente”.



“Ho cercato di dare il meglio che potevo e adesso guarderò i ragazzotti da casa e sarò il fan numero uno”. E ancora: “Sono entrato qua ad Amici con una corazza che mi sono creato fuori. Dal primo giorno ho deciso di non tener più questa corazza e di lasciarmi andare per quello che sono veramente. Non mi aspettavo neanche di arrivare fino a qua e quindi questa è già una gran vittoria”.

Amici 22, Ramon torna a parlare dopo l’eliminazione



“Mi aspettavo fosse un po’ più facile e invece è davvero difficile, lavori tanto e impari tantissimo e hai un sacco di persone che ti stanno dietro e ti vogliono bene e che gioiscono per l’arte che fai”. Ad Amici 22 Ramon Agnelli ha lasciato il segno. E lo stesso hanno fatto con lui i suoi compagni di viaggio. “Dentro la casetta non sai mai chi ti può capitare perché non scegli tu con chi vivere”.



“Mi è andata veramente molto bene perché ognuno di loro ha qualcosa di speciale che mi ha dato e per me è stata veramente come una famiglia che ho sempre voluto. Hanno riempito gran parte dl mio cuore che mi porterò dietro per tutta la vita. I momenti più naturali, più spontanei e quelli di unione, queste sono le cose che mi riempiono di più”.



L’avventura di Ramon non si è conclusa con l’eliminazione da Amici 22, il ballerino infatti ha vinto una borsa di studio per una prestigiosa scuola di ballo a New York. Uno stage della durata di sei mesi che gli darà la possibilità di migliorare e continuare a lavorare per costruire il suo sogno.