Amici 22, l’eliminazione di Ramon Agnelli fa ancora parlare. Fan senza parole non appena apprese le parole del verdetto finale dopo la sfida tra il ballerino e il cantante: Ramon ha dovuto abbandonare la scuola più gettonata d’Italia tra cori di protesta e sospetti diffusi tra gli utenti del popolo del web. Ma la vicenda conduce anche a una bella notizia. Nonostante l’esperienza di Ramon nella scuola di Maria De Filippi abbia raggiunto il capolinea, per il giovane talento è arrivato un contratto di lavoro della durata di 6 mesi a New York alla Complexios Contemporary Ballet di David Richardson.

Ramon Agnelli eliminato da Amici 22, cosa è successo davvero. Cori di proteste tra i fan del programma davanti all’eliminazione dell’allievo. Nessuno avrebbe mai immaginato che a perdere la sfida fosse proprio il ballerino, da sempre candidato, a detta di molti, come possibile finalista del talent. Nonostante la grande delusione, il ballerino ha dimostrato una profonda sportività ringraziando quanti hanno reso questa esperienza nella scuola decisamente significativa.

Ramon Agnelli eliminato da Amici 22: cosa è successo tra lui e Cricca in puntata

“Grazie di tutto, veramente, siete stati davvero una famiglia. Vi voglio tanto bene, il gioco va avanti e quindi non vi dovete spaventare, dovete essere felici di essere qua a fare quello che amiamo, tanto fuori continuiamo a fare quello che amiamo”, sono state le parole di Ramon tra abbracci di commozione e lacrime. Parole di affetto anche per lo sfidante Cricca: “È una persona che ho scoperto, è stato indispensabile davvero qui dentro”.

E ancora: “Questa cosa del sentirmi solo non me l’ha mai fatta pesare, è stato lì a darmi la sua mano a consigliarmi a parlare con me, fuori di qua spero di continuare questa grande amicizia, di vivermi quello che si fa fuori, come le persone normali, spero che sia veramente nella mia quotidianità, perché è un persona che mi fa bene e mi fa stare bene”. Ma cosa è successo tra i due giovani talenti prima dell’arrivo del fatidico verdetto?

Cricca rivolgendosi a Ramon ha detto: “Devi smetterla di dare per scontato le cose, pensavi di uscire e non sei uscito”, parole a cui Ramon ha risposto così: “Ti meriti di più tu di stare qui dentro, davvero”. E dopo l’annuncio di Maria De Filippi, Cricca ha voluto sottolineare: “Ramon è stata la persona che mi è stata vicino più di tutte, è disponibile per gli altri, anche se lui è il primo che ne avrebbe bisogno, in questo posto ha ritrovato cose che non aveva cercato, non essere uno contro il mondo”. E rivolgendosi a Ramon: “È come se fossi rinato venendo qui, tu ricordati che io fuori da qui ci sono, ti voglio bene, anche se all’inizio mi stavi antipatico, abbiamo preso le redini della casa, pensavamo di essere maturi e non lo siamo”.