Amici 22, l’abito di Maria De Filippi fa ‘bingo’. Una puntata densa di colpi di scena e non solo, soprattutto dopo il fatidico verdetto dell’eliminazione del ballerino Ramon Agnelli. Un coro di proteste ha fatto seguito alla decisione della giuria sulle sorti del ballerino nella scuola più gettonata d’Italia, ma anche la splendida notizia per il giovane talento che ha ricevuto un premio più che consolatorio: un contratto di lavoro della durata di 6 mesi on la Complexions Contemporary Ballet di New York. Ma voltiamo pagina e concentriamoci adesso sulla padrona di casa e reginetta degli ascolti. Ecco cosa si è scoperto sull’abito indossato in puntata.

L’abito di Maria De Filippi: un prezzo da capogiro. Nonostante i colpi di scena avvenuti nel corso della puntata, la reginetta degli ascolti tv non poteva che attirare su di sé la luce dei riflettori. Tutti gli occhi non potevano che cadere sull’abito indossato in puntata, con il particolare del prezzo che questa volta lascia davvero senza parole.

L’abito di Maria De Filippi ad Amici 22: il prezzo da capogiro supera lo stipendio di un lavoratore medio

Nota di merito fuori discussione: Maria De Filippi continua a incantare il pubblico in fatto di eleganza. La conduttrice di Amici 22, infatti, sfoggia sempre outfit in grado di catturare in positivo l’attenzione dei fan. Sempre elegante, Maria De Filippi sceglie anche abiti unici nel loro genere, con dettagli che fanno la differenza e che strizzano gli occhi ai più rinomati brand del settore moda. Questa volta la conduttrice ha fatto cadere la scelta su un abito che anche per colore non passa inosservato.

Il colore scelto per l’abito da sfoggiare in puntata è caduto sul fucsia. E il vestito non poteva che vantare la grande firma di un noto brand italiano ovvero Valentino. I dettagli che fanno la differenza? Oltre al colore acceso e ‘accattivante’, anche il doppiopetto con importanti spalline, tasche con risvolto e con chiusura a quattro bottoni. Secondo dettaglio, il tessuto. Trattasi infatti di un tessuto composto da fibre di lana e seta. Ma adesso passiamo al prezzo: tenetevi forte.

Solo la giacca del completo indossato in puntata vanta infatti un valore pari a 2700 euro, che in fin dei conti supera non di poco lo stipendio di un lavoratore medio. Ma l’oufit non si ferma a questo. Abbinato a un top in raso viola e pantaloni fucsia la giacca assume ancora più i connotati della tendenza del momento. Il costo dei pantaloni? Ben 1200 euro. Immancabili poi il paio di décollétte a tacco alto e accessori. Maria De Filippi ha davvero fatto breccia nel cuore dei fan. Ma prendere spunto da lei, non è impresa facile poste le cifre da capogiro.