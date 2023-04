Amici 22, scoppia la protesta dopo l’eliminazione di Ramon Agnelli. Il talentuoso ballerino, a detta di molti fan del programma di Maria De Filippi, rappresentava uno dei candidati al premio finale del talent, eppure il verdetto è stato diverso rispetto al previsto. Il giovane talento ha perso la sfida contro il cantante e amico Cricca: una decisione che non sembra essere stata accolta per nulla bene dai fan del programma, che hanno riversato suo social tutta la loro disapprovazione. Il motivo? Le crtiche sembrano essere ricadute proprio sul cantante, salvo anche questa volta.

Proteste sull’eliminazione di Ramon da Amici 22. Un verdetto che ha lasciato l’amaro in bocca, non solo nel concorrente, ma soprattutto tra i fan del programma. Poco dopo l’eliminazione del ballerino dalla scuola più gettonata d’Italia, è comunque arrivata una splendida notizia che spalancherebbe per Ramon fruttuose possiblità di carriera e di successo. Il giovane talento infatti ha ricevuto un contratto di 6 mesi con la Complexions Contemporary Ballet di New York.

Proteste sull’eliminazione di Ramon da Amici 22: “Raccomandato!”

Amici 22 continua a rappresentare per gli allievi un vero e proprio trampolino di lancio. Ma al di là di questo, i fan continuano a nutrire alcuni dubbi sul verdetto finale della sfida che ha costretto Ramon ad abbandonare la scuola. Le critiche piovono proprio sulle decisioni della giuria. Infatti le attenzioni dei fan del programma si sono concentrate su un dettaglio in particolare che riguarderebbe da vicino il percorso dello sfidante Cricca nella scuola. Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, infatti, è andato più volte al ballottaggio, finendo sempre per essere salvato.

In sintesi, i fan hanno dunque ripetutamente assistito a una sorta, a detta di alcuni, di ‘protezione’ nei riguardi del cantante, che ha più volte sfiorato l’eliminazione per essere poi puntualmente ‘salvato’. Gli utenti di Twitter non riescono proprio a spiegarsi il perché. E c’è anche chi vede in Cricca un allievo raccomandato.

Ovviamente queste rappresentano solo alcune supposizioni del popolo del web. Dal canto suo Ramon Agnelli ha continuato a esternare un’impeccabile sportività. Dopo l’eliminazione ha infatti dedicato al compagno di classe parole di affetto e di gratitudine: “Questa cosa del sentirmi solo non me l’ha mai fatta pesare, è stato lì a darmi la sua mano a consigliarmi a parlare con me, fuori di qua spero di continuare questa grande amicizia, di vivermi quello che si fa fuori, come le persone normali, spero che sia veramente nella mia quotidianità, perché è un persona che mi fa bene e mi fa stare bene”.