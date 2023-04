Amici 22, ieri sera 22 aprile nuovo eliminato: il pubblico non gradisce. Subito dopo il verdetto pronunciato da Maria De Filippi infatti è scoppiato il caos sui social, con accuse pesantissime al programma accusato di voler proteggere ‘fino alla finale’ uno dei cantanti. Tanti i messaggi arrivati, tra cui questo sulla pagina Instagram ufficiale del programma che la dice lunga su quello che sta succedendo fuori, nella piazza virtuale da sempre polso del reality.



“Non vi meritate l’eccellenza di questo ragazzo, ma l’AUTOTUNE di Wax e le lacrime di Cricca e Maddalena!! Il vero talento oscurato durante l’intero serale, per dare spazio a sfide inutili che non valorizzano il talento! Mai una sfida di versatilità, tutti i talenti stanno andando a casa. Fuori hanno riconosciuto il suo talento ed è stato premiato con un contratto!! Lasciamo quelle esibizioni di autotune e coreografie “sexy” che non valorizzano il talento a Malgioglio!”.

Amici 22, eliminato Ramon: rivolta sui social



A dover lasciare la scuola è stato Ramon, il talentuoso ballerino che secondo tutti era uno dei maggiori accreditati per la vittoria finale. A far infuriare i fan non tanto l’eliminazione, ma il motivo in cui è arrivata: il ballerino ha perso la sfida, ovvero Cricca. Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini, infatti, è andato più volte al ballottaggio, finendo sempre per essere salvato.



Su di lui, già dopo sabato, erano piovute accuse. Eppure non la pensa così’ Ramon che, nonostante l’eliminazione nella sesta puntata del Serale, ha avuto parole di stima verso Cricca con il quale i legami sono andati oltre quello che si è vito in televisione e il normale dualismo superato da un’amicizia profonda. Nel dettaglio Ramon ha detto: “È una persona che ho scoperto, è stato indispensabile davvero qui dentro”.



E ancora: “Questa cosa del sentirmi solo non me l’ha mai fatta pesare, è stato lì a darmi la sua mano a consigliarmi a parlare con me, fuori di qua spero di continuare questa grande amicizia, di vivermi quello che si fa fuori, come le persone normali, spero che sia veramente nella mia quotidianità, perché è un persona che mi fa bene e mi fa stare bene”.