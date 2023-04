Amici 22, siamo arrivati alla sesta puntata del Serale. Il pubblico la vedrà in tv sabato 22 aprile 2023 come sempre in prima serata, a partire dalle ore 21.30 circa su Canale 5, ma la puntata è stata registrata giovedì. Per questo motivo, come ogni settimana, chi non ama le sorprese e non sta più nella pelle per sapere cosa sia successo può intanto dare una sbirciatina alle anticipazioni. Sul ballottaggio, l’eliminato della serata e non solo.

Stando a quanto si legge su SuperguidaTV e sulla pagina twitter Amici News, il ballottaggio finale della sesta puntata ha visto sfidarsi Cricca e Ramon. Come sempre uno solo di loro abbandonerà per sempre la scuola. E dunque la possibilità di aggiudicarsi la vittoria di questa edizione a un passo dalla finale. Come di consueto, il verdetto verrà comunicato da Maria De Filippi in casetta, alla presenza di tutti gli altri allievi.

Amici 22, assente al Serale: “È malata”

Ospiti in studio ad Amici 22 ci saranno Gaia Gozzi e Max Briganti. Inoltre, eccezionalmente per questa settimana, il 21 aprile andrà in onda una puntata speciale del programma alle ore 14.45, al posto di UeD. Il dating show condotto sempre da Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 24 aprile.

Ancora, sempre stando sempre alle anticipazioni, la prima manche vedrà sfidarsi la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro Raimondo Todaro e Arisa. A vincere saranno i Todarisa, che scelgono di mandare appunto a rischio eliminazione Ramon.

Poi un retroscena uscito nelle ultime ore. Ci sarà anche un’assenza in studio questa settimana. Come scrive GossipTv su Twitter, l’ex allieva e oggi ballerina professionista Benedetta Vari non prenderà parte alla puntata. A quanto si legge la ballerina di latino americano che si esibisce con Mattia Zenzola è malata.