Un’altra puntata di Amici 22 è appena conclusa. Come sapete infatti, la serata che andrà in onda sabato è registrata di giovedì e chiaramente dopo qualche ora si sa praticamente tutto. Ma andiamo quindi a vedere chi è uscito dalla scuola di Maria De Filippi e cosa è successo anche se la domanda rimane sempre la stessa: chi è uscito dalla scuola di Amici? “SuperGuidaTv” fa sapere che in studio ci sono stati due ospiti di eccezione: Enrico Brignano e Gaia Gozzi, che ha presentato il suo nuovo singolo, “Estasi”. A questo punto si parte: Raimondo Todaro e Arisa vanno a sfidare il team di Zerbi e Celentano.

Vincono i primi, che hanno scelto di mandare al ballottaggio Ramon e Aron. È Ramon ad essere scelto come primo eliminato provvisorio. Poco dopo Wax ha cantato “Tintarella” di luna contro Isobel che ha ballato un tip tap sulle note di “Bang bang”, ha vinto Isobel. E ancora Wax contro Ramon che ha ballato “That’s amore” e ha vinto Wax cantando “Ti regalerò una rosa”. Terza prova: Mattia ha ballato un jive contro Ramon, che ha perso.

Andiamo alla seconda manche: qui Arisa e Todaro hanno deciso di sfidare Cuccarini ed Emanuel Lo, perdendo. Finiscono al ballottaggio Wax e Mattia, che ha ballato “Tutti Frutti”. Alla fine è stato scelto come secondo eliminato provvisorio Mattia. Si prosegue con Wax contro Maddalena, ha vinto Wax cantando una canzone di Celentano, mentre Maddalena ha ballato “Taki taki”.

E ancora Angelina contro Mattia, ha vinto Angelina con “Kiss”, Mattia ha ballato “Candyman” di Christina Aguilera. Nella terza prova Cricca vince Mattia. Alla fine vincono Celentano e Zerbi, che hanno mandato al ballottaggio Cricca e Angelina. I due cantanti si sono poi esibiti con i loro nuovi inediti: “Australia” per Cricca e “Ci pensiamo domani” per Angelina. I giudici hanno scelto di eliminare provvisoriamente Cricca.

Ramon: "È buona, no?"

Cricca: "😓"

Ramon: "No, tu adesso te la mangi perché io ci ho messo tutta la sera!"

Cricca: "Ma cos'è? Un'insalata di mare, gamberetti e zucchine?"



VI PREGO 🤣🤣🤣🤣🤣#Amici22 pic.twitter.com/pRozhv0xBG — GreenKaktus (@Moonwalkerin44) April 20, 2023

BALLOTTAGGIO RAMON CRICCA pic.twitter.com/1iIQFQdasN — ilæ ♌︎ 𝘸𝘢𝘹 (@sonoilae) April 20, 2023

Finiscono quindi al ballottaggio Cricca, Ramon e Mattia. Mattia ha ballato una coreo contaminata, Ramon si è esibito sulle note di “Cercavo amore” e Cricca ha cantato “Le tasche piene di sassi”. Tra i 3, è stato salvato per primo il ballerino di latino americano, Mattia. Si recano in casetta Ramon e Cricca ma nessuno sa ancora chi dei due è uscito dal programma. Dovremo attendere sabato notte per scoprirlo.

