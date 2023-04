Bellissima notizia per due allieve della scuola di Maria De Filippi. Govedì 20 aprile è stato registrato il sesto appuntamento del serale, mentre la puntata andrà in onda sabato 22 aprile, in prima serata, su Canale 5. La finale di Amici 22 è in previsione per il prossimo 13 maggio.

Dopo mesi di lezioni e sfide, gli alunni della scuola di Maria De Filippi si sfideranno per il primo posto nel talent che ormai è diventato un pezzo della storia della televisione e ha lanciato tantissimi talenti nel mondo della musica e della danza. Sono diversi gli alunni che si sfideranno a colpi di canto e ballo per diventare il nuovo vincitore di Amici dopo il cantante Luigi Strangis.

Amici 22, nuovo lavoro per Maddalena e Isobel

Federica è uscita da Amici 22 ed è stat l’unica eliminata della quinta puntata del talent, andata in onda sabato 15 aprile. Federica è arrivata al ballottaggio finale contro il ballerino Ramon e ha perso la gara. La giovane ha condiviso il momento dell’annuncio con Angelina, la sua migliore amica nella scuola di Maria De Filippi.

Nel corso del daytime andato in onda giovedì 20 aprile è arrivata una bellissima notizia per le allieve Isobel e Maddalena. I ballerini rimasti ancora in gara infatti hanno sostenuto un vero e proprio provino con Daniel Ezralow, in collegamento da Los Angeles. Il coreografo, attivo in campo teatrale, televisivo e cinematografico, tra i fondatori della compagnia Iso e tra i ballerini originari della compagnia Momix, ha valutato i quattro ballerini.

I ballerini Ramon, Ireduce dalla vittoria contro Federica, Isobel, Maddalena e Mattia si sono esibiti per il maestro Daniel Ezralow. Al termine dell’esibizione il coreografo ha offerto un contratto di lavoro a Isobel e Maddalena. Le due allieve di Amici 22 avranno l’opportunità di lavorare con uno dei più grandi coreografi al mondo.