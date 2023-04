Attimi di forte tensione durante la terza puntata del serale di Amici 22. A dirsene di santa ragione, non due giudici, come di solito, ma una studente e una prof. Proprio così, alle fine Maddalena Svevi non ci ha visto più e ha deciso di provare a placare la decennale cattiveria (probabilmente da contratto) di Alessandra Celentano. In realtà quest’ultima ha dapprima attaccato il collega Emanuel Lo e solo dopo la cosa è sfociata anche alla concorrente del programma.

I due giudici si sono scontrati per divergenze artistiche, una cosa che capita molto frequentemente in ambienti come quello della danza. Tuttavia come spesso è accaduto anche negli anni precedenti, la Celentano è andata un po’ oltre, facendo perdere la pazienza anche alla giovane studente della scuola. Tutto è iniziato quando la maestra le ha lanciato un guanto di sfida contro la sua allieva Isobel: il fulcro della prova è la sensualità.

Leggi anche: “Successa una cosa incredibile”. Amici 22, colpo di scena sull’eliminato dal serale: la notizia





Amici 22, Alessandra Celentano fa piangere Maddalena

Emanuel Lo, poco prima dell’inizio, ha detto che non era assolutamente d’accordo con le parole della maestra, soprattutto con i suoi modi duri di confrontarsi nei confronti degli alunni. “Contesto il linguaggio, non puoi dire che Maddalena sparisce in confronto a Isobel”, ha detto il ballerino. La Celentano a questo punto ribatte: “Non sono offese, se non sapete cosa dire state zitti. Emanuel, sei anche un pò prolisso a volte”.

no raga maddalena è la sensualità in persona se chiedete a me cioè ma la vedete? pic.twitter.com/i7kTnbiM3x — nora🗡 (@t4gli3nte) April 1, 2023

A questo punto il collega ribadisce: “La prossima volta sappiamo già cosa dirai”. Al termine della prova i giudici si esprimono e Giuseppe Giofrè dice ad Alessandra Celentano: “Non vedo tutto questo divario”. La maestra però non ci sta e ribatte: “Il tema era la sensualità, non la volgarità. Non occorre caricare così tanto. L’ho trovata molto, molto allegra, diciamo. L’ho trovata troppo”.

samu in modalità protection per maddalena #AMICI22 pic.twitter.com/ytWwuwjrWK — rose 🥀 jiara stan (@barchiexxjiara) April 1, 2023

Isobel e Maddalena sono due ballerine complete e validissime #AMICI22 pic.twitter.com/DqyVu2ZHrs — Matilde Brandi (@matildebrandi30) April 1, 2023

E ancora: “Ho trovato molto più contenuta, femminile e sensuale Isobel”. Cristiano Malgioglio poi avverte la Celentano: “Così la demoralizzi”. Nonostante le brutte parole della maestra alla fine vince comunque Isobel. La ragazza allora, poco prima di tornare al proprio posto, ha deciso di ribattere alla Celentano dicendo: “Mi sono stufata delle sue cattiverie!”. Serafica la maestra: “Sei una lagna”.

Leggi anche: “Mi dispiace, ma devi andartene”. Amici 22, l’annuncio di Maria De Filippi lascia tutti senza fiato. Pubblico basito