Una notizia bomba è stata data su Amici 22 e riguarda l’eliminato della terza puntata del serale. Come sapete, la trasmissione non va in onda ma è stata precedentemente registrata ed escono sempre anticipazioni. Stavolta c’è grandissima confusione e i dubbi nel pubblico sono enormi. A provare a fare chiarezza è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha tirato fuori un annuncio clamoroso. Se dovesse essere confermato tutto, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena.

Si era vociferato fin qui di un ballottaggio ad Amici 22 per decidere chi sarà il prossimo eliminato dal serale. Era stata già smentita la possibilità che ci fossero due uscite dalla scuola di Maria De Filippi, come è invece accaduto nelle prime due puntate. Sono stati fatti dei nomi dei due allievi che sarebbero entrati in sfida e che si sono difesi per rimanere nel talent show. Ma ecco venire fuori una novità sensazionale, che farebbe sobbalzare dalla sedia i milioni di telespettatori incollati davanti al piccolo schermo.

Amici 22, chi sarà l’eliminato nella terza puntata del serale

Entrando nello specifico, ad Amici 22 ci sono state le varie sfide tra le squadre e l’eliminato del serale uscirà dal ballottaggio tra due concorrenti, precisamente un cantante e un ballerino. Quindi, sarebbe unica l’eliminazione dal programma. Questo almeno era ciò che sembrava certo fino a poche ore fa, prima che Venza aprisse le porte ad un’altra eventualità. Si tratterebbe in questo caso di una notizia straordinaria per tutti i professori del programma. E scopriremo la verità nella serata di sabato primo aprile.

A rischio sarebbero il cantante Wax e il ballerino Samu, ma alla fine potrebbero addirittura rimanere entrambi nella scuola. Amedeo Venza su Instagram ha infatti commentato, rivolgendosi ai suoi follower: “Ho il nome dell’eliminato tra Samu e Wax. Allora ragazzi, ho saputo che a lasciare la scuola è stato Samu! Ma non è sicuro, forse non è uscito nessuno…Ma se c’è stato un eliminato allora è Samu!“. Wax dovrebbe invece essere sicuro di proseguire la sua avventura nel programma di Queen Mary.

Inoltre, la pagina Instagram ufficiale di Amici 22 ha ufficializzato anche l’ospite della terza puntata del serale: “Sul palco della terza puntata del serale non mancheranno tante risate in compagnia dei simpaticissimi Nuzzo Di Biase. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5″.