Nelle ultime ore il musicista Luca Jurman ha attaccato duramente Amici 22 ed in particolar modo si è scagliato contro Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Ricordiamo che Luca è stato un insegnante proprio all’interno della scuola di Amici nelle sue primissime edizioni. Il noto cantante italiano ha inoltre posto l’attenzione su quanto il reality sia cambiato nel corso degli anni, ma soprattutto su quanto sia cambiato il ruolo degli insegnanti al suo interno.

Luca Jurman ha infatti voluto sottolineare che a differenza di tanti anni fa, adesso ad essere in sala prove con i ragazzi sono i professionisti per la maggior parte del tempo, e non più dunque i professori, tra cui Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Questo, ha sottolineato, vale sia per il canto che per il ballo, infatti da come si può notare durante i daytime di Amici 22 che vengono trasmessi tutti i pomeriggi su Canale 5, ci sono dei preparatori che aiutano i giovani talenti con delle lezioni di teoria ed interrogazioni.

Amici 22, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi bocciati come professori di canto

L’ex insegnante di Amici ha voluto sottolineare che è stato amico di Rudy Zerbi per diversi anni, ma la loro amicizia è poi arrivata al capolinea. Mentre Lorella Cuccarini è stata per un po’ di tempo persino una sua allieva e sono attualmente ancora legati da un rapporto di amicizia. Nonostante ciò, Luca Jurman non ha potuto fare a meno di bocciarli come insegnanti di canto all’interno di Amici 22, in quanto, tra tutto il resto, tendono anche a difendere i loro allievi quando utilizzano degli strumenti moderni per cantare.

Luca ha poi voluto sottolineare che questo avviene perché né la Cuccarini né Rudy Zerbi possiedono un titolo per poter essere dei professori di canto. Sarebbe proprio questo dunque il motivo per cui entrambi non possono insegnare la tecnica ai loro ragazzi, ma questo compito viene delegato a dei professionisti presenti all’interno del programma. La loro presenza all’interno di Amici 22 sarebbe dunque dovuta semplicemente ad un’esposizione mediatica e non a loro capacità tecniche.

Jurman ha poi dichiarato: “Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l’esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo”.