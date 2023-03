Sabato 25 marzo è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo le due eliminazioni della settimana scorsa, anche il secondo serale ha visto i cantanti e i ballerini sfidarsi. Gli alunni sono stati divisi in 3 squadre sotto la guida dei coach Lorella Cuccarini ed Emanuele Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Arisa e Raimondo Todaro.

Presenti i nuovi tre giudici: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Dopo le esibizione dei tre concorrenti Aaron, Piccolo G e Isobel arriva il verdetto: Piccolo G è il primo eliminato della puntata. Gianmarco è invece il secondo eliminato del secondo serale di Amici.

Leggi anche: “È la tua ultima possibilità”. Amici 22, Alessandra Celentano non perdona l’allievo





Amici 22, perché Alessandra Celentano indossa la parrucca

Anche quest’anno Alessandra Celentano è una delle coach. La ballerina deve la sua popolarità televisiva proprio ad ‘’Amici di Maria De Filippi’’, il talent di Maria De Filippi a cui partecipa dal lontano 2002. La nipote di Adriano Celentano è infatti l’unica professoressa che ‘resiste’ dalla prima edizione del programma ideato e condotto dalla conduttrice Mediaset.

Sempre pungente e velenosa nei commenti, durante il secondo serale di Amici Alessandra Celentano ha avuto una lite con il collega Emanuel Lo, ma a colpire è stato anche un nuovo look. Anche in questa puntata, come fatto notare da Maria De Filippi, Alessandra Celentano indossava una parrucca. “Ma la indossi anche questa sera?”, le ha chiesto la padrona di casa notando una nuova parrucca.

“Sì, ho deciso di indossare una parrucca. Non volevo tagliare i capelli così ho deciso di fare in questo modo”, ha risposto Alessandra Celentano, spiegando di volere i capelli corti ma di non avere il coraggio a tagliarli. Per questo motivo la coach ha deciso di indossare delle parrucche con dei tagli diversi e mostrarsi quindi sempre con un nuovo look.