Un puntata al cardiopalma quella di Amici 22. Il terzo serale è iniziato subito alla grande con la presentazione della giuria da parte di Maria De Filippi. Giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Si parte con la prima sfida tra la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e Arisa e Raimondo Todaro. Sul palco arrivano Aaron e Mattia, ad avere la meglio è quest’ultimo. A quel punto è stato il turno di Wax contro Isobel.

Ad avere la meglio è la giovane artista che ha quindi dato un punto alla sua squadra. L’ultima sfida poi c’è stata tra Aaron e Alessio. Vince il cantante che fa vincere di fatto la squadra di Zerbi e Celentano. Prima manche conclusa. Si continua alla ricerca dell’eliminato della terza puntata che ricordiamo, stavolta sarà soltanto uno, a differenza delle altre volte in cui erano due. Poco dopo la sfida è continuata tra Federica, Alessio e Wax. A questo punto è arrivato il momento di indicare il primo eliminato provvisorio.

Leggi anche: “Successa una cosa incredibile”. Amici 22, colpo di scena sull’eliminato dal serale: la notizia





Amici 22, l’eliminato della terza puntata del serale

Tra i tre ragazzi, i giudici danno la brutta notizia al cantautore Wax. Ma non è ancora finita per lui. Poco dopo inizia la seconda manche e a sfidarsi sono Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Chiaramente c’è stato il solito siparietto delle “mamme chioccia” e infine la sfida tra Maddalena e Isobel. È quest’ultima ad avere la meglio (non poco dopo tante polemiche tra i giudici). È il momento di Angelina e Aaron, ma è la prima a vincere.

Poi un guanto di sfida tra Samu e Ramon, che ha fatto vincere ancora una volta la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Al ballottaggio ci sono finiti: Samu, Maddalena e Angelina. L’eliminato provvisorio alla fine è Samu. Terza manche che inizia col guanto di sfida tra la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, che hanno stupito tutti con una performance sulle note di “Crazy in love” di Beyonce.

Poi è stata la volta tra Isobel e Maddalena, poi Aaron e Cricca. Alla fine delle sfide sono stati scelti per l’eliminazione Wax, Samu e Ramon. Tornati in casetta Maria ha fatto sapere che ad avere la peggio è Samu: è lui l’eliminato ufficiale di questa terza puntata. Il pubblico però non l’ha presa affatto bene questa decisione e sui social è successo davvero di tutto.

Leggi anche: “Antonella, sei ignorante e cattiva”. GF Vip 7, lei supera il limite con Oriana: pubblico furioso