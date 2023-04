La finale di Amici 22 è in previsione per il prossimo 13 maggio. Dopo mesi di lezioni e sfide, gli alunni della scuola di Maria De Filippi combatteranno in una finale che sarà sicuramente molto accesa e attesa per i telespettatori che si sono appassionati alle loro vicende in questi mesi. Sono diversi gli alunni che si sfideranno a colpi di canto e ballo per diventare il nuovo vincitore di Amici dopo Giulia Stabile, medaglia d’oro della scorsa edizione del talent show.

L’ultima sfida del serale ha visto protagonisti Samu e Max, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino al momento del fatidico verdetto: “Non vedo una cosa negativa uscire, per niente. Qua dentro mi sento di aver dato tutto quello che ho, il mondo fuori non si ferma”, ha detto Max, che però si è salvato.

Amici 22, secondo il sondaggio le vincitrici sono Angelina e Isobel

A lasciare la scuola di Amici 22 è stato Samu, che emozionato ha salutato i professori e gli alunni: “Sono grato di essere qui, non ho rimpianti. Ho aperto il mio cuore alle persone a cui volevo aprirlo, sono cresciuto tanto, ho appreso tante cose. Continuerò a seguire i miei sogni”. Secondo alcuni utenti, l’eliminazione di Samu è stata decisa per sponsorizzare il film Stranizza d’amuri, in cui recita insieme a Beppe Fiorello.

“Voglio continuare a pensare che Samu sia fuori per la promozione del film perché altrimenti non si spiega“, ha fatto notare un fan del programma di Maria De Filippi. E se Samu ha dovuto abbandonare la scuola di Amici 22, ci sono altri alunni in gara per aggiudicarsi la vittoria. Come riporta BlogTivvu, l’account Twitter Amici News ha lanciato un sondaggio sul possibile vincitore di questa edizione tra canto e ballo.

Con 12.676 mila voti totali e l’88%, vincendo con la maggioranza assoluta, a vincere la CATEGORIA CANTO, secondo voi, sarà Angelina.



Sará così?#Amici22 pic.twitter.com/EREsr0matP — AMICI NEWS (@amicii_news) April 19, 2023

Il risultato del sondaggio dell’account Twitter Amici News ha avuto due vincitrici: Angelina Mango per la categoria del canto con l’88% delle preferenze e Isolbel nella categoria ballo. Insomma, secondo chi ha partecipato al sondaggio anche quest’anno, dopo Giulia Stabile, la vincitrice della scorsa edizione, a vincere Amici 22 potrebbe essere una ragazza. Sempre secondo il sondaggio Mattia Zenzola si contenderà il posto con Isobel.