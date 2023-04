Amici 22, momenti di tensione nella scuola: durante la puntata del daytime di oggi Wax non ha retto ed ha attaccato la professoressa Arisa. A lanciare la pietra è stata la prof: “Caro Wax torno alla carica perché ti stimo troppo per pensare che tu davvero voglia chiuderti così alla possibilità di un compito che potresti fare tranquillamente. Questa settimana ho potuto constatare come sei bravo a esprimere sentimenti e quanto sei capace di far arrivare il tuo amore agli altri e farti amare”.



“È una versione inedita di te […] Vogliamo riprovare a fare il guanto di sfida ‘canzone con dedica’ con Angelina? È solo un’altra opportunità per mostrare un’altra parte di te stesso”. Arisa, insomma ha deciso di riproporre il guanto “canzone con dedica” tra il suo allievo e Angelina Mango, una decisione che ha destabilizzato Wax.

Leggi anche: “Sospeso”. Uomini e Donna salta, la decisione di Mediaset e cosa viene trasmesso





Amici 22, Wax contro Arisa: “Mi sta mettendo in difficoltà”



Wax che ad Angelina, in Casetta, ha confessato: “Ma si può? Mi sta mettendo in difficoltà, è contro producente. Ma può essere giusta una cosa del genere? Io non so nemmeno come comportarmi. Scrivendo una cosa del genere mi sminuisce anche. Sono molto in difficoltà. Mi ha fatto sentire in colpa, devo farlo, ma spero di non impazzire”. Parole che sono state immediatamente commentate dai fan.



“Ma questo si rende conto che sta dentro una scuola. Se non facevamo i compiti o prendevano una nota o un 3. La verità è che la canzone non gli piace e quindi si è impuntato che non la vuole fare. Arisa dovrebbe avere un po’ più di polso con questo tipo”. E ancora: “Bastaaaa, cacciatelo dal programma questo raccomandato perché uno così negli passati sarebbe già uscito solo per il fatto che non porta rispetto a nessuno e fa solo quello che vuole lui”.



A tirare su il morale a Wax ci ha pensato proprio Angelina, altra stella di Amici 22: “Tu hai ragione! Potresti farle cambiare idea di nuovo…a questo punto non sto capendo. Lo fa per spronarti…ok, va bene però dopo che glielo hai detto, ti conosce, tu ti ci metti nelle cose e le fai, quindi se proprio non ti viene perché non ti piace e non vuoi farlo…Sei inca**ato con Arisa? Non ti piace? Puoi viverti così male questa cosa?”.