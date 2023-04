Arriva la notizia di un nuovo cambio nella messa in onda di Uomini e Donne. Ricordiamo che già nelle ultime ore è stato confermato lo stop del programma televisivo per ben due giorni della prossima settimana. Ci sarà infatti un cambio di programmazione, che non permetterà ai telespettatori di guardarlo al solito appuntamento delle 14.45. Precisamente i giorni previsti per l’interruzione del dating show sono il 24 e 25 aprile, in occasione del ponte della Liberazione.

Blasting News ha infatti scritto: “Dalle 14.10 alle 16.10 circa, sia nella giornata di lunedì 24 che in quella di martedì 25 aprile, è prevista la messa in onda di due film in prima visione assoluta del ciclo “Inga Lindstrom”. A farne le spese sarà dunque non soltanto la programmazione di Uomini e Donne, ma anche quella della serie televisiva turca Terra amara, anch’essa stoppata in occasione dell’anniversario della liberazione d’Italia.

Leggi anche: “Ti ricordi, qualche anno fa…”. Il nuovo cavaliere imbarazza Maria De Filippi, la rivelazione in studio





Uomini e Donne, previsto un nuovo cambio di programmazione su Canale 5

A quanto pare però ci sarà un’interruzione anche durante questa settimana nella programmazione di Uomini e Donne. Il dating show non andrà infatti in onda venerdì 21 aprile. Al suo posto verrà però trasmesso sempre un programma della conduttrice Maria De Filippi, ovvero Amici. Sarà una sorta di daytime, quindi uno speciale del talent show, che andrà in onda dalle 14.45 fino al suo solito orario di trasmissione della striscia quotidiana.

La notizia è pervenuta da un noto profilo Twitter, ovvero Amici News, il quale si occupa proprio di dare continui aggiornamenti ai fan storici del programma TV. Ogni scoop o novità riguardante la trasmissione viene infatti rilasciato su tale profilo social. A quanto pare è stata proprio Maria De Filippi a voler dedicare uno spazio più ampio ad Amici e a quanto accade durante la settimana in casetta, in vista anche della finale che si avvicina sempre di più.

Ricordiamo infatti che la ventiduesima edizione di Amici sta ormai giungendo al termine. Mancano esattamente 3 puntate e dunque tre settimane alla sua fine. Non resta altro al momento che guardare gli appuntamenti pomeridiani per capire quanto poi accadrà nel corso della puntata di sabato 22 aprile.