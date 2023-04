Incontro inaspettato per Maria De Filippi nell’ultima puntata di Uomini e Donne. In studio si è presentato Luigi, avvocato 55enne, nuovo cavaliere del parterre del Trono Over. “Ho 55 anni, ho tre figli, di cui due grandi di 22 e 20 anni che vivono con me, e uno di un anno e mezzo, che non vive con me e vedo un paio di volte a settimana. Faccio l’avvocato, vivo a Roma e gioco a tennis”, ha rivelato Luigi durante la sua presentazione.

Uomini e Donne, Luigi e Maria De Filippi si sono già conosciuti

Come hobby ama giocare a tennis. E qui il nuovo cavaliere di Uomini e Donne ha fatto una curiosa rivelazione. Ha raccontato di aver già avuto l’occasione di conoscere la conduttrice fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5, quando ha giocato a tennis insieme a lei, al fratello e al loro maestro. Maria De Filippi e Luigi si sono scontrati su un campo da tennis qualche anno fa, durante una partita a quattro alla quale partecipava anche il fratello della conduttrice.

“Mi hanno detto che abbiamo giocato a tennis insieme”, ha esordito Maria De Filippi dopo l’arrivo di Luigi a Uomini e Donne. “Si, qualche anno fa”, ha risposto i nuovo Cavaliere. Secondo quanto raccontato da Luigi, i due si sono conosciuti qualche anno fa su un campo da tennis al Foro Italico, a Roma. Insieme a loro c’erano anche il fratello della conduttrice, Giuseppe, e il loro maestro “che adesso non c’è più”.

Incuriosita dalla vicenda, la conduttrice di Uomini e Donne ha chiesto a Luigi: “Ho perso?”. “Sì, ma il punteggio non me lo ricordo adesso amore”, è stata la risposta di Luigi, che ha divertito molto il pubblico per quel ‘nomignolo’ utilizzato per parlare con Maria De Filippi. “Comunque tuo fratello è bravo, tu hai perso con il maestro”, ha quindi rivelato il cavaliere. “Ho perso, un disastro” ha concluso Maria De Filippi tra le risate del pubblico, di tutto il parterre e degli opinionisti.