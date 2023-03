Maria de Filippi è torna a lavoro dopo la recente scomparsa del marito Maurizio Costanzo avvenuta il 24 febbraio. La conduttrice Mediaset ha fatto rientro negli studi del Biscione per le registrazioni dei suo programmi: C’è posta per te, Amici di Maria De Filippi e Uomini e Donne. Un rientro in pieno stile De Filippi, senza clamori.

Anche il pubblico di Amici era stato indirizzato su come accogliere Maria De Filippi al rientro. Le persone presenti in studio hanno potuto fare solo formale applauso in segno di rispetto ma sono stati vietati cartelloni, striscioni o eccessive dimostrazioni di affetto. Presente in studio la cantante Giorgia, che sui soail ha pubblicato una foto in cui abbraccia la conduttrice e un cuore. Stessa cosa per Uomini e Donne. Anche il pubblico del dating show, le cui puntate devono essere ancora mandate in onda, ha potuto omaggiare la moglie di Costanzo con un applauso.

Maria de Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo, fotografata con il fratello e Rudy Zerbi

Un lungo e commosso applauso ha accolto Maria De Filippi anche nella registrazione di C’è posta per te. “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, le parole della conduttrice. La moglie di Maurizio Costanzo ha voluto scrivere una lettera da mandare in onda prima dei suoi programmi. Un modo per ringraziare tutti i fan e i telespettatori per la vicinanza.

“Vorrei ringraziare tutti voi per vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto. Maria”, le parole di Maria De Filippi, che in questi giorni è stata fotografata in compagnia della famiglia e degli amici più stretti. Tutti si sono stretti intorno alla conduttrice dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi sta cercando di tornare alla vita di tutti i giorni e di trovare la serenità dopo il profondo lutto che l’ha colpita. In questi giorni si concessa alcuni giorni svago e relax accanto ai suoi affetti. I paparazzi di Chi hanno immortalato la conduttrice Mediaset compagnia del fratello, Giuseppe De Filippi, 58 anni, in un circolo di tennis in zona Prati. Tra i presenti anche l’amico e coach di Amici Rudy Zerbi. I tre hanno giocato una partita a tennis per poi concedersi un caffè.

“Questa settimana la copertina di “Chi” è dedicata a Maria De Filippi, che tra famiglia e sport si prepara la lavoro, che ha ripreso dopo la scomparsa del marito, Maurizio Costanzo. Sabato 18 marzo la conduttrice riparte con il serale di “Amici”. Intanto si prende qualche ora, in questi giorni che trascorre soprattutto negli studi Elios, per passeggiare all’aperto e giocare a tennis con il fratello e l’amico Rudy Zerbi”, si legge sul profilo Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini.