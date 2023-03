Dopo il periodo di lutto per la morte del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata a lavoro. La conduttrice è tornata a lavoro per le registrazioni dei suoi storici programmi: Amici di Maria De Filippi, C’è posta per te e Uomini e Donne.

Tante le dinamiche in studio nel segmento della trasmissione dedicata al trono over, con il ritorno di alcune dame e le nuove conoscenze. Maria De Filippi ha chiamato due volti storici del programma al centro dello studio: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Come i fan del dating show di Canale 5 sanno, i due sono stati fidanzati e ora si ritrovano in puntata alle prese con le nuove conoscenze. E proprio una nuova conoscenza di Roberta di Padua ha fatto storcere il naso al cavaliere Riccardo Guarnieri, storico ex anche di Ida Platano, ora felicemente fidanzata con Alessandro.

Leggi anche: “Falsa, ti ho sentito”. UeD, Armando incastra Aurora Tropea. Si scopre la verità e cala il gelo





Maria De Filippi contro Riccardo Guarnieri a UeD

Durante la scorsa puntata, il cavaliere pugliese si è avvicinato alla dama per darle un consiglio. Riccardo aveva detto alla dama di evitare Andrea in quanto molto più giovane di lei. “Io non mi sento limitata come te”, era stata la risposta della dama al suo ex fidanzato. A storcere il naso, però, è stata anche Maria De Filippi.

La conduttrice non ha apprezzato il ‘consiglio’ fatto da Riccardo a Roberta e ha cercato di indagare: “Che è la tua ex fidanzata l’abbiamo capito, ma quando vai da lei c’è qualcos’altro? Ma ti interessa? Quindi non è un semplice consiglio. Non è che si passa in rassegna tutti gli ex quando si resta soli. Ti stai dichiarando? Questo sto cercando di capire”, ha chiesto Maria De Filippi.

“A me Roberta piace se no non avrei scelto lei”, la risposta di Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi è stata quindi molto chiara, e con toni anche accesi ha spiazzato il cavaliere con una domanda: “Se oggi Roberta volesse riprovarci, le diresti di sì?”. Evidentemente imbarazzato, Riccardo ha risposto: “Questa cosa non succederà mai”.

Sul caso sono intervenuti anche i due opinionisti. Come spesso capita, Tina Cipollari, stanca dei soliti discorsi del cavaliere, ha lasciato lo studio. Riccardo Guarnieri ha quindi ammesso di provare ancora interesse verso la sua ex Roberta ma di non voler provarci. Dello stesso avviso la dama: “Tu lo sai che io ti voglio bene, però non andiamo d’accordo”, ha detto Roberta Di Padua chidendo il discorso aperto da Maria De Filippi.