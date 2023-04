Come abbiamo potuto notare nel corso di Amici 22, il concorrente e cantante Wax è molto riservato sulla sua vita privata. Sicuramente è stato e continua ad essere uno degli allievi di cui si è maggiormente discusso in questa edizione del programma, dato che ha saputo attirare tantissime volte l’attenzione su di sé. Spicca maggiormente la sua personalità forte e predominante. Questa volta però si è parlato di lui relativamente alla sua famiglia, in particolar modo a sua madre.

Sulla vita privata di Wax sappiamo innanzitutto che anche suo fratello ha intrapreso una carriera musicale, firmando un contratto con la Sony. Spesso sia lui che il padre sono intervenuti ad Amici 22 per difenderlo da alcune accuse. Proprio il suo carattere particolare lo ha portato a litigare con altri allievi, ma allo stesso tempo le sue fragilità nascoste hanno intenerito il pubblico, riuscendo ad avere molti fan attorno a sé. Comunque, dall’ultimo dettaglio uscito sulla madre, si è potuto riscontrare che si tratta senza dubbio di una famiglia di artisti.

Amici 22, Wax: ecco chi è la madre

Wax ha infatti parlato per la prima volta della carriera di sua madre, spiegando nel dettaglio che è un’artista affermata. La donna infatti, pur avendo studiato economia, ha voluto dedicare la sua vita interamente al mondo dell’arte. Sappiamo quindi che la mamma del cantautore di Amici 22 è una pittrice affermata e quotata. Sicuramente i telespettatori, che seguono con maggior interesse Wax, avranno apprezzato questo dettaglio in più sulla sua vita privata.

Questo piccolo indizio svelato sulla sua famiglia può far sì che Wax venga definito un vero e proprio figlio d’arte. Ricordiamo che Wax è in realtà il nome d’arte di Matteo Lucido. Al momento sappiamo che vive a Milano proprio assieme alla madre, al fratello e al cane Black. Più volte ha raccontato, anche tramite le sue canzoni, di essere sopravvissuto a tanta sofferenza. Ha dichiarato infatti: “Vengo dalla strada, dovevo sopravvivere, non puoi vivere di istinto. Vengo da una particolare strada. Sono legatissimo alla mia famiglia, non mi ha mai fatto mancare nulla ma non mi ha mai fatto mancare la sofferenza”.

Wax, allievo della grande cantante Arisa, si trova al Serale e mancano pochissime settimane alla fine del programma. Per cui non resta che attendere di vedere come si concluderà il suo percorso, che certamente non è passato inosservato ai telespettatori.