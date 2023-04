Amici 22, il gesto sotto gli occhi di tutti. In onda la sesta puntata del talent show di Maria De Filippi nel corso della serata di sabato 22 aprile 2023 a partire dalle ore 21.30 circa su Canale 5. Ed ecco fare il giro del web le prime anticipazioni sul programma. Stando a quanto si legge su SuperguidaTV e sulla pagina twitter Amici News, il ballottaggio finale della sesta puntata ha visto sfidarsi Cricca e Ramon. Ma a catturare l’attenzione del pubblico sarebbe stato anche il tenero gesto di Wax, già da diverso tempo nel mirino del gossip per un chiacchieratissimo feeling con Angelina.

Il gesto di Wax per Angelina ad Amici 22 cattura l’attenzione del pubblico. Una sesta puntata entusiasmante in arrivo per la scuola dei giovanissimi allievi di Amici. Tante le anticipazioni, come quella in merito ai super ospiti presenti in studio, ovvero Gaia Gozzi e Max Briganti. Per non parlare dell’immancabile appuntamento con la sfida. La prima vedrà schierarsi da un lato la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e dall’altro quella di Raimondo Todaro e Arisa. A vincere saranno i Todarisa, che scelgono di mandare appunto a rischio eliminazione Ramon. Ma le anticipazioni non finiscono qui.

Luce dei riflettori che restano accese, infatti, ancora una volta su una delle coppie più chiacchierate, o meglio una delle coppie presunte tali. Tra Wax e Angelina ci sarebbe del tenero: questo il contenuto delle voci di corridoio trapelate di recente e stando alle anticipazioni, il gesto di Wax lo confermerebbe. “Secondo diverse persone, infatti, la produzione continuerebbe a tagliare dal montaggio finale le clip con i cantanti. Tra le ultime, per esempio, il momento in cui Wax sarebbe andato a consolare la cantante dopo l’uscita di Federica”, si legge su Novella2000.

E come riporta SuperGuida tv, pare che proprio dopo l’esibizione di Angelina nel suo nuovo inedito, Mattia e Wax abbiano ben pensato di improvvisare la coreografia. Poi alla fine della performance, sembra che Wax abbia preso la spontanea decisione di riprendere posto accanto ad Angelina. Un gesto che sembra aver mandato in visibilio il pubblico presente che ancora attende che comprendere se tra i due si possa parlare di amore o di una semplice affiatata amicizia.

E a proposito di Wax e Angelina, di recente il cantante si sarebbe lasciato andare a un duro sfogo contro la prof Arisa in compagnia di Angelina: “Ma si può? Mi sta mettendo in difficoltà, è contro producente. Ma può essere giusta una cosa del genere? Io non so nemmeno come comportarmi. Scrivendo una cosa del genere mi sminuisce anche. Sono molto in difficoltà. Mi ha fatto sentire in colpa, devo farlo, ma spero di non impazzire”.